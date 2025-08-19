Фінансові новини
19.08.25
10:40
RSS
мапа сайту
В Україні та за кордоном: Шмигаль розповів про виробництво і закупівлі зброї для ЗСУ
23:47 18.08.2025 |
Половина озброєння та боєприпасів, які йдуть на потреби Сил оборони, закуповуються у вітчизняного виробника, інші 50% - у міжнародних партнерів. Крім того, триває робота над розвитком спільних підприємств в оборонній сфері, аби надлишки озброєння реалізовувались на міжнародних ринках.
Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив під час презентації Програми дій уряду, передає кореспондент Укрінформу.
«Два принципи, запроваджені президентом - Build with Ukraine та Build in Ukraine. Тобто працюємо з партнерами, виробляємо на їх території для українських Збройних сил за кошти партнерів, і принцип будувати виробництво зброї в Україні і боєприпаси також з партнерами. Тут беремо так звану данську модель, коли кошти партнерів використовуються для оплати українському виробнику для виробництва зброї і боєприпасів українським Збройним силам. Відповідно це два інструменти, які сьогодні уже в роботі», - розповів Шмигаль.
Він додав, що станом на сьогодні напрацьовано низку інструментів з міжнародними партнерами. Передусім йдеться про натівський проєкт PURL, згідно з яким українські партнери закуповують зброю у Сполучених Штатів для України. Також є програма Сполучених Штатів Jump Start, яка надзвичайно ефективно себе зарекомендувала і дає змогу оперативно отримувати зброю, якої немає в Україні та яку ми не можемо виробляти.
За словами глави оборонного відомства, є також проєкти з Європою щодо фінансування виробництва зброї.
«В Європі є цілий напрямок по програмах, по фінансуванню виробництва зброї. Найбільший з європейських проєктів станом на сьогодні - це проєкт SAFE Loans, тобто кредити по програмі SAFE, де зголосилось брати участь18 європейських країн. Там сума 150 млрд євро на наступний бюджетний період», - розповів міністр, додавши, що Україна вже має домовленості з європейськими партнерами в рамках цієї програми.
Шмигаль нагадав про проєкт закону Defense City, який дуже очікують більшість виробників зброї. За словами міністра, після 100% забезпечення українського війська тим чи іншим видом озброєння може розглядатись питання щодо експортних контрактів.
«Він (законопроєкт - ред.) дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу і підтримку для наших виробників озброєнь, але також дасть змогу розглядати активну участь ось у цій частині Build with Ukraine, тобто фактично експорт і квазіекспорт нашого озброєння. Там, де у нас не вистачає коштів для закупівлі, або де є вже виробництво більше, ніж є потреба України, навіть під час війни, звісно ж, треба відкривати для України міжнародний ринок озброєнь. І ми про це говоримо, треба це починати. За умов, я повторю, що лінія фронту, наші Збройні сили забезпечені цим видом продукції на 100%. Тоді ми, звісно ж, можемо рухатись у розгляд експортних контрактів і підвищення нашого експортного потенціалу», - наголосив Шмигаль.
Він запевнив також, що триває робота над посиленням ЗСУ всередині - зменшення бюрократії, децентралізація закупівель.
«Урядом прийнято рішення, постанова про те, щоб ми, по-перше, дали бригадам можливість закуповувати, окрім дронів і безпілотних систем, також джипи, квадроцикли, мотоцикли - це один з елементів децентралізації закупівель. Також збільшили формулу розрахункових коштів для бригад, щоб вони могли децентралізовано докуповувати все, що їм потрібно, все, що масово не постачає Агенція оборонних закупівель», - зазначив міністр.
Він нагадав і про такий елемент цифровізації як DOT-Chain. Цей маркетплейс створений для Збройних сил, куди можуть заходити бригади і обирати за зароблені за програмою Bonus Plus техніку, озброєння. Їх поставки, запевнив міністр, триватимуть не місяці, а тижні або навіть дні.
Шмигаль повідомив, що наприкінці минулого тижня перша тисяча дронів через Marketplace, через DOT-Chain платформу уже була поставлена у військові частини.
