Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні та за кордоном: Шмигаль розповів про виробництво і закупівлі зброї для ЗСУ

23:47 18.08.2025 |

Економіка

 

Половина озброєння та боєприпасів, які йдуть на потреби Сил оборони, закуповуються у вітчизняного виробника, інші 50% - у міжнародних партнерів. Крім того, триває робота над розвитком спільних підприємств в оборонній сфері, аби надлишки озброєння реалізовувались на міжнародних ринках.

Про це міністр оборони Денис Шмигаль повідомив під час презентації Програми дій уряду, передає кореспондент Укрінформу.

«Два принципи, запроваджені президентом - Build with Ukraine та Build in Ukraine. Тобто працюємо з партнерами, виробляємо на їх території для українських Збройних сил за кошти партнерів, і принцип будувати виробництво зброї в Україні і боєприпаси також з партнерами. Тут беремо так звану данську модель, коли кошти партнерів використовуються для оплати українському виробнику для виробництва зброї і боєприпасів українським Збройним силам. Відповідно це два інструменти, які сьогодні уже в роботі», - розповів Шмигаль.

Він додав, що станом на сьогодні напрацьовано низку інструментів з міжнародними партнерами. Передусім йдеться про натівський проєкт PURL, згідно з яким українські партнери закуповують зброю у Сполучених Штатів для України. Також є програма Сполучених Штатів Jump Start, яка надзвичайно ефективно себе зарекомендувала і дає змогу оперативно отримувати зброю, якої немає в Україні та яку ми не можемо виробляти.

За словами глави оборонного відомства, є також проєкти з Європою щодо фінансування виробництва зброї.

«В Європі є цілий напрямок по програмах, по фінансуванню виробництва зброї. Найбільший з європейських проєктів станом на сьогодні - це проєкт SAFE Loans, тобто кредити по програмі SAFE, де зголосилось брати участь18 європейських країн. Там сума 150 млрд євро на наступний бюджетний період», - розповів міністр, додавши, що Україна вже має домовленості з європейськими партнерами в рамках цієї програми.

Шмигаль нагадав про проєкт закону Defense City, який дуже очікують більшість виробників зброї. За словами міністра, після 100% забезпечення українського війська тим чи іншим видом озброєння може розглядатись питання щодо експортних контрактів.

«Він (законопроєкт - ред.) дасть змогу не лише отримати відповідні пільги і структурувати допомогу і підтримку для наших виробників озброєнь, але також дасть змогу розглядати активну участь ось у цій частині Build with Ukraine, тобто фактично експорт і квазіекспорт нашого озброєння. Там, де у нас не вистачає коштів для закупівлі, або де є вже виробництво більше, ніж є потреба України, навіть під час війни, звісно ж, треба відкривати для України міжнародний ринок озброєнь. І ми про це говоримо, треба це починати. За умов, я повторю, що лінія фронту, наші Збройні сили забезпечені цим видом продукції на 100%. Тоді ми, звісно ж, можемо рухатись у розгляд експортних контрактів і підвищення нашого експортного потенціалу», - наголосив Шмигаль.

Він запевнив також, що триває робота над посиленням ЗСУ всередині - зменшення бюрократії, децентралізація закупівель.

«Урядом прийнято рішення, постанова про те, щоб ми, по-перше, дали бригадам можливість закуповувати, окрім дронів і безпілотних систем, також джипи, квадроцикли, мотоцикли - це один з елементів децентралізації закупівель. Також збільшили формулу розрахункових коштів для бригад, щоб вони могли децентралізовано докуповувати все, що їм потрібно, все, що масово не постачає Агенція оборонних закупівель», - зазначив міністр.

Він нагадав і про такий елемент цифровізації як DOT-Chain. Цей маркетплейс створений для Збройних сил, куди можуть заходити бригади і обирати за зароблені за програмою Bonus Plus техніку, озброєння. Їх поставки, запевнив міністр, триватимуть не місяці, а тижні або навіть дні.

Шмигаль повідомив, що наприкінці минулого тижня перша тисяча дронів через Marketplace, через DOT-Chain платформу уже була поставлена у військові частини.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:12
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0420  0,04 0,09 41,5904  0,02 0,04
EUR 47,9536  0,02 0,04 48,5912  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на вчора, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес