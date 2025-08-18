Фінансові новини
- |
- 18.08.25
- |
- 22:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків
11:53 18.08.2025 |
Об'єднання всіх даних державних фінансів в єдину систему та переведення їх у хмару, щоб зробити управління швидким, прозорим і захищеним, передбачено у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства фінансів, яка оприлюднена у понеділок.
"Єдиний адміністратор фінансових даних. Використання хмарних технологій", - перелічує Мінфін поставлені цілі.
Окрім того, міністерство підтвердило плани зменшення ролі держави у банківському секторі, щоб зробити його більш конкурентним та орієнтованим на клієнта. В цьому напрямку намічено затвердити порядок залучення радника з продажу пакетів акцій, хоча програмою з МВФ це було передбачено ще у вересні минулого року, але потім цю дату неодноразово відкладали.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Транзит нафти зупинено. Сили оборони ударили по НПС «Нікольскоє» в РФ
|Мінфін України будуватиме проєкт державного бюджету-2026 із розрахунку продовження війни весь наступний рік
|З'явились фото української ракети «Фламінго» з дальністю 3000 км
|Трамп: Зеленський може майже миттєво завершити війну, якщо захоче
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|«Фламінго» від FirePoint: відео випробувань та бойових запусків крилатої ракети
|Бізнес-спільнота закликає депутатів внести зміни до закону про лобіювання
|Опалювальний сезон: Україна планує накопичити щонайменше 13,2 мільярда кубометрів газу
|Шмигаль на питання про «Фламінго»: українська потужна далекобійна зброя є, решта деталей згодом.
|Україна планує відремонтувати 3,2 ГВт потужностей до кінця 2025 року – Гринчук
|Україна шукає альтернативи купівлі в Болгарії обладнання для ХАЕС-3,4 – Гринчук
Бізнес
|Вчені викориcтовують «блек метал» щоб покращити сонячну енергетику у 15 разів
|The New Yorker підрахував прибуток сім'ї Дональда Трампа від кріптопроєктів під час його другого президентства
|Google розширює систему перевірки віку на основі ШІ для пошукової платформи
|Китайський DeepSeek не зміг навчити свою нову ШІ-модель на чипах Huawei
|Сем Альтман готується разом із партнерами створити нову компанію Merge Labs, який конкуруватиме з Neuralink Ілона Маска
|Адміністрація Трампа розглядає можливість придбати частку в компанії Intel
|Google починає впроваджувати функцію пошуку за обраними джерелами