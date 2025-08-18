Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін планує цифровізацію управління фінансами з переведенням даних у хмару та приватизацію банків

11:53 18.08.2025 |

Економіка

 

Об'єднання всіх даних державних фінансів в єдину систему та переведення їх у хмару, щоб зробити управління швидким, прозорим і захищеним, передбачено у проєкті Програми дій уряду у сфері відповідальності Міністерства фінансів, яка оприлюднена у понеділок.

"Єдиний адміністратор фінансових даних. Використання хмарних технологій", - перелічує Мінфін поставлені цілі.

Окрім того, міністерство підтвердило плани зменшення ролі держави у банківському секторі, щоб зробити його більш конкурентним та орієнтованим на клієнта. В цьому напрямку намічено затвердити порядок залучення радника з продажу пакетів акцій, хоча програмою з МВФ це було передбачено ще у вересні минулого року, але потім цю дату неодноразово відкладали.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2589
  0,0812
 0,20
EUR
 1
 48,1739
  0,1320
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0067  0,08 0,20 41,5723  0,06 0,15
EUR 47,9730  0,06 0,13 48,6427  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2800  0,03 0,07 41,3100  0,03 0,07
EUR 48,1800  0,07 0,15 48,2200  0,06 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес