- 18.08.25
- 22:41
Мінекономіки продовжило строк подання заявок на стимулювання індустріальних парків
10:23 18.08.2025
Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України продовжило строк подання заявок на державне стимулювання для індустріальних парків.
Про це повідомляється на сайті міністерства, передає Укрінформ.
«Продовження строку прийому заявок дає можливість ще більшій кількості проєктів отримати державну підтримку. Індустріальні парки - це не просто ділянки, а перевірений у світі інструмент для швидкого економічного зростання. Вони дозволяють ефективно поєднувати інвестиційні стимули, інфраструктурну підготовку та управлінську ефективність», - наголосив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.
Зазначається, що заявки на отримання фінансової підтримки можна подавати до уповноважених банків до 29 серпня.
У міністерстві пояснили, що підтримка надається для облаштування інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж. Розмір фінансування може сягати до 150 млн грн на один парк, при цьому співфінансування держави складає до 50 %, а для територій, які були деокуповані, - до 80% вартості проєкту.
Торік держава спрямувала більш як 1 млрд грн на розвиток інфраструктури в 15 парках. У 2025 році рішення про фінансування ухвалено для двох парків на загальну суму 203 млн грн, ще п'ять заявок перебувають на розгляді.
Крім того, місцева влада має можливість додатково стимулювати інвесторів через зниження податків на нерухомість і землю, а також запровадження власних програм підтримки.
