Дрон з ШІ, який знищує цілі за понад 50 км, презентувала 3 ОШБр
Інженери Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) спільно з компанією Omnitech розробили безпілотний літальний апарат "Павук Допхіна", який здатний виконувати завдання на відстані понад 50 км завдяки використанню штучного інтелекту, та вже використовують його на полі бою.
"Ключова особливість - використання алгоритмів штучного інтелекту, які дозволяють апарату автономно фіксуватися на місцевості та забезпечувати безперебійний зв'язок для ударних БпЛА в глибокому тилу ворога. Це дає змогу українським підрозділам знищувати ЗРК, логістику та інші пріоритетні цілі там, де ворог не очікує атаки", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі 3 ОШБ в п'ятницю.
Повідомляється, що дрон було названо на честь полеглого побратима, і він вже працює на фронті, забезпечуючи перевагу Україні на полі бою.
"Розробка перевершує іноземні аналоги за низкою технічних характеристик. Її було кодифіковано для впровадження у війська за підтримки оборонного кластера Brave1", - розповіли в бригаді.
