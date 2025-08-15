Кабмін спростив закупівлю пікапів і списання майна для військових

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у п'ятницю, 15 серпня, схвалив рішення, які допоможуть швидко закрити потреби фронту. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Міністр оборони Денис Шмигаль зазначив, що рішення уряду спрощують процедуру закупівлі вживаних транспортних засобів для бойових підрозділів, а також скорочують терміни та мінімізують бюрократію під час списання військового майна.

Відтепер військові частини зможуть купувати вживані транспортні засоби (пікапи, квадроцикли, мотоцикли) за спрощеною процедурою. Ціна визначатиметься на підставі експертного висновку або звіту про оцінку майна, що встановлює орієнтовну ринкову вартість.

Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Оновлений алгоритм дозволить командирам самостійно затверджувати єдині акти списання, якщо вартість військового майна не перевищує 1,7 млн грн. Строки списання також будуть скорочені. Крім того, буде урегульовано особливості списання безпілотників, боєприпасів та їх компонентів.

Також ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. 4,3 млрд грн спрямовано бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення, повідомив міністр оборони.

"Сьогодні ж відповідні кошти були спрямовані на бригади - з розрахунку по 7 млн грн на кожен батальйон, що виконує бойові завдання на лінії фронту. Це дозволить підрозділам закупити більше дронів та потрібного оснащення", - зазначив Денис Шмигаль.