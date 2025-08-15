Сплата ПДФО вже на 20% перевищила минулорічний показник

Сплата податку на доходи фізичних осіб з початку року більше ніж на 20% перевищила минулорічний показник.

Про це у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Загалом протягом січня - липня поточного року платники сплатили 346,8 млрд грн. Це на 59 млрд грн більше ніж торік", - зазначила вона.

Лідерство за сплатою тримає Київ - 82,7 млрд грн ПДФО.

За ним йдуть Дніпропетровська область (34 млрд грн), Львівська область (23,5 млрд грн) та Київська область (20,6 млрд грн).

"Навіть у непростих умовах економіка продовжує працювати. І наше завдання без тиску створити умови, коли бізнес буде все більше зацікавлений у сплаті офіційної зарплати, а не в тіні. Бо це, у тому числі, і кошти для розвитку громад та реалізації на місцях важливих проєктів", - написала Карнаух.

ДПСУ нагадує, що громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Воно передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.