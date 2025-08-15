Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сплата ПДФО вже на 20% перевищила минулорічний показник

22:40 15.08.2025 |

Економіка

 

Сплата податку на доходи фізичних осіб з початку року більше ніж на 20% перевищила минулорічний показник.

Про це у Facebook повідомила в. о. голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

"Загалом протягом січня - липня поточного року платники сплатили 346,8 млрд грн. Це на 59 млрд грн більше ніж торік", - зазначила вона.

Лідерство за сплатою тримає Київ - 82,7 млрд грн ПДФО.

За ним йдуть Дніпропетровська область (34 млрд грн), Львівська область (23,5 млрд грн) та Київська область (20,6 млрд грн).

"Навіть у непростих умовах економіка продовжує працювати. І наше завдання без тиску створити умови, коли бізнес буде все більше зацікавлений у сплаті офіційної зарплати, а не в тіні. Бо це, у тому числі, і кошти для розвитку громад та реалізації на місцях важливих проєктів", - написала Карнаух.

ДПСУ нагадує, що громадянам про можливість скористатися податковою знижкою. Воно передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3401
  0,1099
 0,27
EUR
 1
 48,3059
  0,1346
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 10:11
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0872  0,04 0,10 41,6344  0,02 0,05
EUR 48,0344  0,09 0,20 48,6876  0,12 0,25

Міжбанківський ринок на сьогодні, 15:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,15 0,36 41,2800  0,15 0,36
EUR 48,2500  0,07 0,14 48,2850  0,07 0,13

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес