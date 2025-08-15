Для захисту українського неба створюють новий комплекс ППО – Федоров

Для захисту українського неба створюють комплекс ППО класу "повітря-повітря", який здатний захищати великі території. Його розробляє команда MaXon, яка є учасником кластера Brave1. Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"+1 рішення для захисту неба - учасник Brave1 створює комплекс ППО "повітря-повітря". Захист неба від ворожих дронів - один із пріоритетів української оборонки", - написав він.

Технічні характеристики нової розробки урядовець не навів. Однак уточнив, що йдеться про систему з власною системою наведення та швидкісними перехоплювачами.

Також поки не повідомляється, коли система стане на бойове чергування. Проте, за даними Михайла Федорова, нова система вже проходить бойові випробування в Київській та Чернігівській областях.

Водночас міністр наголосив, що завдяки підтримці Brave1 команда MaXon успішно закрила перший раунд інвестицій, зокрема від Freedom Fund і Defender Ventures. У межах наступного раунду команда продовжує фандрейзинг, щоб прискорити R&D та масштабування нової системи.

Михайло Федоров також заявив, що технологія MaXon інтегрує рішення інших учасників Brave1.