У Prozorro новий керівник. Раніше він працював у НАЗК

У Prozorro новий керівник. Раніше він працював у НАЗК

 

Тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора державного підприємства "Прозорро" став Ярослав Любченко, який раніше був керівником Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Ярослав прийшов на нову посаду з НАЗК, де займався формуванням політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічним аналізом корупційних ризиків. Також представляв НАЗК у взаємодії з міжнародними організаціями: ОЕСР, НАТО, ООН", - йдеться в повідомленні.

Серед ключових завдань нового очільника ДП "Прозорро" - розвиток електронного інструментарію та ШІ у системі Prozorro, її подальша інтероперабельність з державними реєстрами та системами, удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.

Любченко замінив на посаді CEO Prozorro Миколу Ткаченка, який з 12 серпня перейшов на роботу в агропромисловий холдинг "Астарта-Київ", де обійняв посаду ІТ-директора.

Він очолював ДП "Прозорро" понад два роки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

