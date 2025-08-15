Фінансові новини
- |
- 15.08.25
- |
- 18:46
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Prozorro новий керівник. Раніше він працював у НАЗК
Тимчасовим виконувачем обов'язків гендиректора державного підприємства "Прозорро" став Ярослав Любченко, який раніше був керівником Управління формування політики доброчесності у сфері безпеки та оборони Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Про це повідомила пресслужба міністерства.
"Ярослав прийшов на нову посаду з НАЗК, де займався формуванням політики доброчесності у сфері безпеки та оборони, а також стратегічним аналізом корупційних ризиків. Також представляв НАЗК у взаємодії з міжнародними організаціями: ОЕСР, НАТО, ООН", - йдеться в повідомленні.
Серед ключових завдань нового очільника ДП "Прозорро" - розвиток електронного інструментарію та ШІ у системі Prozorro, її подальша інтероперабельність з державними реєстрами та системами, удосконалення функціоналу державного маркетплейса Prozorro Market.
Любченко замінив на посаді CEO Prozorro Миколу Ткаченка, який з 12 серпня перейшов на роботу в агропромисловий холдинг "Астарта-Київ", де обійняв посаду ІТ-директора.
Він очолював ДП "Прозорро" понад два роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Заступник голови НБУ Ніколайчук став 1-м заступником замість Рожкової
|США разом із Європою можуть надати Україні гарантії безпеки, але не у форматі НАТО, - Трамп
|Війська союзників будуть готові до розгортання в Україні з першого дня перемир’я – міністр оборони Великої Британії
|Гетманцев анонсував голосування за законопроєкт про оподаткування криптоактивів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|У Prozorro новий керівник. Раніше він працював у НАЗК
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,05% до 58,94 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,06 грн/л
|Норвегія виділяє Україні $100 мільйонів на імпорт природного газу
|Канада розглядає можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів
|«На запит військових». У «маркетплейс дронів» DOT-Chain Defence додали бомбери
|Ціни на нафту прискорили зниження, Brent на рівні $66,4 за барель
Бізнес
|500 Гц уже не фантазія: Samsung випустила геймерський OLED-монітор Odyssey G6
|Google закрив Play Store для криптосервісів без міжнародних ліцензій
|Через ШІ-шахрайство техгіганти змушені повертатися до особистих співбесід
|Huawei Pura 80 Ultra визнаний найкращим камерофоном за версією експертів DxOMark - він набрав рекордні 175 балів
|США встановлюють трекери в сервери з ШІ-чипами для відстеження контрабанди до Китаю
|Китай закликав фірми уникати чипи Nvidia після дозволу на продажі від Трампа
|ШІ-стартап пропонує $34,5 млрд за Chrome на тлі антимонопольної справи проти Google