«На запит військових». У «маркетплейс дронів» DOT-Chain Defence додали бомбери
15:58 15.08.2025 |
У "маркетплейсі дронів" DOT-Chain Defence, який запустили в липні 2025 року, окрім FPV-дронів, тепер можна замовити ще й дрони-бомбардувальники. Про це повідомила пресслужба Агенції оборонних закупівель.
Додавання саме цього типу БпЛА було зумовлено високою потребою на фронті та безпосередньо запитами від військових.
"Додавання бомберів до DOT-Chain Defence - це прямий результат запиту від військових. Система створена таким чином, щоб швидко інтегрувати нові позиції і так само швидко доставляти їх на фронт", - прокоментував директор АОЗ Арсен Жумаділов.
Бомбери - тип безпілотного літального апарата, призначений для ураження цілей за допомогою скидання вибухових боєприпасів або ударних елементів. Він обладнаний системою наведення та механізмом скидання, що дозволяє точно атакувати позиції противника, зберігаючи безпеку оператора, який керує апаратом дистанційно.
Бойові бригади на Донецькому напрямку вже отримали перші такі БпЛА - за 13 днів після складання замовлення в ІТ-системі.
Загалом у DOT-Chain Defence зараз доступні 138 типів дронів від 15 виробників.
"Ми плануємо розширювати перелік безпілотників у маркетплейсі, щоб підрозділи отримували саме те, що їм потрібно, і саме тоді, коли це критично важливо", - додав директор АОЗ.
