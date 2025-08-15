Тимчасовою очільницею АРМА стала Максименко

Тимчасовою виконувачкою обов'язків голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами призначено заступницю голови АРМА з питань євроінтеграції Ярославу Максименко.

Про це повідомили в АРМА, передає Укрінформ.

У відомстві зазначили, що 31 липня 2025 року набули чинності зміни до закону про АРМА, які посилюють інституційну спроможність Агентства та розширюють інструменти управління арештованими активами.

Реформа, зокрема, запроваджує нові правила відбору голови на відкритому конкурсі за участі міжнародних експертів.

До обрання нового керівника за результатами цього конкурсу обов'язки голови виконуватиме Ярослава Максименко.

Міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев 14 серпня представив колективу Нацагентства Максименко як тимчасову виконувачку обов'язків голови АРМА.

«Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном. Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами», - наголосив», - наголосив Соболев.

Першочерговими завданнями для АРМА він назвав проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника.

До призначення заступницею голови АРМА з питань євроінтеграції Максименко працювала директором департаменту політики власності та санкцій Міністерства економіки України.