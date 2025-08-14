Уряд звільнив громадян із прифронтових територій від сплати за реєстраційні послуги

Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій. Зокрема, йдеться про звільнення громадян від оплати ключових реєстраційних послуг.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Зазначено, що одним з рішень стало внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

«Згідно зі змінами, ВПО, громадяни, зареєстровані або задекларовані на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії, а також юридичні особи та ФОП або ті, що змінили своє місцезнаходження під час воєнного стану, звільняються від сплати: адмінзбору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень; плати за надання інформації з Держреєстру прав у паперовій формі; адмінзбору за внесення змін до відомостей про юрособу або ФОП у Єдиному держреєстрі; плати за відомості з ЄДР у паперовій формі (якщо вони стосуються запитувача); держмита за реєстрацію чи розірвання шлюбу, зміну імені, повторну видачу свідоцтв та витягів з ДРАЦС; плати за проставлення апостиля на документах, виданих органами юстиції, судами, архівами та нотаріусами», - йдеться у повідомленні.

Водночас, отримання послуг в електронній формі через застосунок «Дія» залишається платним, наголосили в Мін'юсті.

«Ухвалені рішення покликані зменшити матеріальне навантаження на громадян та бізнес, які постраждали від російської агресії, та забезпечити їм безперешкодний доступ до найнеобхідніших послуг у сфері реєстрації нерухомості, бізнесу та актів цивільного стану. Спрощений режим діятиме впродовж усього воєнного стану та ще один місяць після його припинення або скасування», - додали у відомстві.