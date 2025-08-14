Авторизация

Уряд звільнив громадян із прифронтових територій від сплати за реєстраційні послуги

16:49 14.08.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив перший пакет рішень, спрямованих на підтримку прифронтових територій. Зокрема, йдеться про звільнення громадян від оплати ключових реєстраційних послуг.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції.

Зазначено, що одним з рішень стало внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 6 березня 2022 року № 209 «Деякі питання державної реєстрації та функціонування єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, в умовах воєнного стану».

«Згідно зі змінами, ВПО, громадяни, зареєстровані або задекларовані на тимчасово окупованих територіях чи територіях, де ведуться активні бойові дії, а також юридичні особи та ФОП або ті, що змінили своє місцезнаходження під час воєнного стану, звільняються від сплати: адмінзбору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень; плати за надання інформації з Держреєстру прав у паперовій формі; адмінзбору за внесення змін до відомостей про юрособу або ФОП у Єдиному держреєстрі; плати за відомості з ЄДР у паперовій формі (якщо вони стосуються запитувача); держмита за реєстрацію чи розірвання шлюбу, зміну імені, повторну видачу свідоцтв та витягів з ДРАЦС; плати за проставлення апостиля на документах, виданих органами юстиції, судами, архівами та нотаріусами», - йдеться у повідомленні.

Водночас, отримання послуг в електронній формі через застосунок «Дія» залишається платним, наголосили в Мін'юсті.

«Ухвалені рішення покликані зменшити матеріальне навантаження на громадян та бізнес, які постраждали від російської агресії, та забезпечити їм безперешкодний доступ до найнеобхідніших послуг у сфері реєстрації нерухомості, бізнесу та актів цивільного стану. Спрощений режим діятиме впродовж усього воєнного стану та ще один місяць після його припинення або скасування», - додали у відомстві.
 

