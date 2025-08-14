Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за «єОселею»

Внутрішньо переміщеним особи (ВПО) та особам, які проживають на прифронтових територіях, держава в межах програми пільгової іпотеки "єОселя" покриє 70% першого внеску та частину щомісячних платежів за кредитом протягом першого року, повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Згідно з постановою уряду, прийнятою на засіданні в середу, ВПО та мешканці прифронтових територій можуть розраховувати на компенсацію 70% розміру першого внеску за кредитом у межах програми єОселя (але не більш як 30% вартості об'єкта нерухомості, вартість якого становить не більше 2 млн грн); сплату протягом першого року з дати укладення кредитного договору частини щомісячного платежу за кредитом (не більш як 70% відповідної суми щомісячного зобов'язання) та сплату 40 тис грн на оплату вартості послуг, разових комісій, разової комісії банку за надання кредиту, зборів (окрім державного мита) та страхових платежів за кредитом.

Така допомога надаватиметься за рахунок коштів державного бюджету, крім того, для співфінансування за кредитом, можуть бути залучені кошти міжнародної технічної допомоги, благодійної допомоги, коштів місцевих бюджетів.

Тобто громада, до якої перемістились ВПО, і яка зацікавлена у збереженні спеціалістів, може за бажання дофінансувати ще частину кредиту, який має сплачувати людина.

Допомога надаватиметься ВПО, які перебувають на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб та перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією або проживають на прифронтових територіях.

Для отримання допомоги необхідно звернутись із відповідною заявою (в довільній формі) до уповноваженого банку.

Після того, як Пенсійний фонд проведе перевірку даних та прийме рішення про призначення допомоги, він перерахує на рахунок людини (ескроу), відкритий в уповноваженому банку, суму державної допомоги в розмірі, визначеному в договорі.

Зазначимо, що під час отримання допомоги на погашення кредиту людина не може одночасно користуватись іншими програмами для ВПО, спрямованими на вирішення житлового питання (допомога на проживання, субсидія на оренду житла).