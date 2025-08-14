Фінансові новини
- |
- 14.08.25
- |
- 13:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Деякі українці отримають 70% компенсації за перший внесок на іпотеку. Є й інші рішення для жителів прифронтових областей
09:31 14.08.2025 |
Уряд ухвалив пакет рішень для підтримки людей з прифронтових регіонів. Серед них - доступне житло.
Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
Загалом Кабмін розробляє програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. Ця програма стосується житла, безпеки, бізнесу та здоров'я.
Уряд вже затвердив, такі кроки:
За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених людей та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту в перший рік. Додатково виділять 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.
Триває будівництво укриттів та захисних споруд у школах і дитсадках, закладах культури та громадських просторах.
Уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуватиме 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.
* Також на 33% зросте оплата суспільно корисних робіт. А ще - скасують адмінзбори та держмита, щоб реєстрація бізнесу і майна стала безплатною.
* Учні у прифронтових школах харчуватимуться безоплатно.
* Аграрії отримають субсидію 1000 гривень на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тисяч гривень/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.
* Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.
За словами Свириденко, уряд вже готує другий пакет підтримки. Він розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.
«Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», - уточнила вона.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина надає $500 млн на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні
|Трамп вважає, що НАТО не повинно входити до гарантій безпеки для України, але США та союзники мають бути їх частиною - Макрон
|Мерц назвав 5 пунктів, які європейські лідери проговорили з Трампом перед зустріччю на Алясці
|WSJ: Необхідно посилити економічний тиск на Росію та надати Україні всі необхідні ресурси для оборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Україна перезапускає конкурси на розподіл вуглеводнів на Межигірській і Свічанській ділянках – прем' єрка
|Держава покриє ВПО до 600 тис. грн першого внеску за «єОселею»
|Прем'єрка України доручила провести аудит всіх надрокористувачів стратегічно важливих родовищ
|Українські виробники зброї вже отримали пільгових кредитів на 2,7 млрд грн
|Мешканці прифронтових територій отримають компенсацію за 100 кВт електроенергії, – Кабмін
|Пакет підтримки «Нафтогазу» перевищить EUR1 млрд і забезпечить безперервну закупівлю газу на зиму 2025/2026 – представник ЄБРР
Бізнес
|10 000 мАг для смартфона вже не фантастика: Honor виводить автономність своїх гаджетів на новий рівень
|В армії США тестують лазерну систему супутникового зв’язку Starshield від SpaceX
|В клавіатуру Gboard додали функцію перегляду паролів та платіжних даних
|У США можуть запустити надзвукові комерційні польоти у 2027 році
|Фінська Kempower першою почала виготовляти зарядні станції з антивандальною технологією CableGuard
|Дональд Трамп змінив думку щодо гендиректора Intel
|Легендарна вода Perrier - не природна? Скандал, що сколихнув Францію