Деякі українці отримають 70% компенсації за перший внесок на іпотеку. Є й інші рішення для жителів прифронтових областей

Уряд ухвалив пакет рішень для підтримки людей з прифронтових регіонів. Серед них - доступне житло.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Загалом Кабмін розробляє програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. Ця програма стосується житла, безпеки, бізнесу та здоров'я.

Уряд вже затвердив, такі кроки:

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених людей та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту в перший рік. Додатково виділять 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.

Триває будівництво укриттів та захисних споруд у школах і дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуватиме 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

* Також на 33% зросте оплата суспільно корисних робіт. А ще - скасують адмінзбори та держмита, щоб реєстрація бізнесу і майна стала безплатною.

* Учні у прифронтових школах харчуватимуться безоплатно.

* Аграрії отримають субсидію 1000 гривень на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тисяч гривень/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

* Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

За словами Свириденко, уряд вже готує другий пакет підтримки. Він розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

«Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», - уточнила вона.