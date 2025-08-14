Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Деякі українці отримають 70% компенсації за перший внесок на іпотеку. Є й інші рішення для жителів прифронтових областей

09:31 14.08.2025 |

Економіка

 

Уряд ухвалив пакет рішень для підтримки людей з прифронтових регіонів. Серед них - доступне житло.

Про це повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

Загалом Кабмін розробляє програму, яка охоплює 238 громад у 10 областях - це 6,6 млн українців, серед яких 3,7 млн вразливі групи населення. Ця програма стосується житла, безпеки, бізнесу та здоров'я.

Уряд вже затвердив, такі кроки:

За програмою «єОселя» держава компенсує 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених людей та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат по кредиту в перший рік. Додатково виділять 40 тисяч гривень на оплату всіх зборів, пов'язаних з оформленням іпотеки.
Триває будівництво укриттів та захисних споруд у школах і дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Уряд виділив 19 400 гривень на тверде паливо кожному домогосподарству та компенсуватиме 100 кВт електроенергії на людину щомісяця.

* Також на 33% зросте оплата суспільно корисних робіт. А ще - скасують адмінзбори та держмита, щоб реєстрація бізнесу і майна стала безплатною.

* Учні у прифронтових школах харчуватимуться безоплатно.

* Аграрії отримають субсидію 1000 гривень на кожен гектар у зонах бойових дій. Також передбачені гранти на сади та теплиці до 400 тисяч гривень/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов'язаних працівників.

* Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також зростуть коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

За словами Свириденко, уряд вже готує другий пакет підтримки. Він розширить можливості для життя та роботи в прифронтових громадах.

«Плануємо спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення медзакладів ліками та обладнанням. Також працюємо над підвищенням зарплат та пенсій, програмами підтримки незахищених верств населення», - уточнила вона.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5149
  0,0881
 0,21
EUR
 1
 48,6472
  0,5714
 1,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:56
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1293  0,01 0,03 41,6567  0,02 0,04
EUR 48,1290  0,11 0,24 48,8097  0,12 0,24

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4900  0,02 0,05 41,5150  0,02 0,06
EUR 48,4600  0,13 0,27 48,4900  0,13 0,27

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес