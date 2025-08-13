За 7 місяців переробна промисловість та торгівля забезпечили 34 % усіх надходжень до бюджету

З початку року переробна промисловість та торгівля тримають лідерство у наповненні бюджету. Разом вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.

Найбільше сплатили:

* переробна промисловість - 17,2 %,

* оптова та роздрібна торгівля - 16,6 %,

* державне управління й оборона - 11,8 %,

* фінансова та страхова діяльність - 10,3 %.

Відмічаємо і динаміку зростання. За січень - липень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го:

* Переробка: +36,4 % (+52,8 млрд грн)

* Торгівля та ремонт транспорту: +29,7 % (+45,4 млрд грн)

* Держуправління та оборона: +29,5 % (+32,1 млрд грн)

* Енергопостачання: +35,3 % (+18,7 млрд грн)

«Навіть у складних умовах бізнес не зупиняється, шукає нові можливості для розвитку та стабільного наповнення бюджету. І ефективна та якісна комунікація з ДПС одна з важливих складових цього процесу. Бо ми маємо робити все, щоб цей процес був зрозумілим, зручним і передбачуваним», - додала Леся Карнаух.

