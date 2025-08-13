Фінансові новини
- |
- 13.08.25
- |
- 02:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
За 7 місяців переробна промисловість та торгівля забезпечили 34 % усіх надходжень до бюджету
23:33 12.08.2025 |
З початку року переробна промисловість та торгівля тримають лідерство у наповненні бюджету. Разом вони забезпечили майже 34 % усіх надходжень до зведеного бюджету країни. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови Державної податкової служби України Леся Карнаух.
Найбільше сплатили:
* переробна промисловість - 17,2 %,
* оптова та роздрібна торгівля - 16,6 %,
* державне управління й оборона - 11,8 %,
* фінансова та страхова діяльність - 10,3 %.
Відмічаємо і динаміку зростання. За січень - липень 2025 року порівняно з аналогічним періодом 2024-го:
* Переробка: +36,4 % (+52,8 млрд грн)
* Торгівля та ремонт транспорту: +29,7 % (+45,4 млрд грн)
* Держуправління та оборона: +29,5 % (+32,1 млрд грн)
* Енергопостачання: +35,3 % (+18,7 млрд грн)
«Навіть у складних умовах бізнес не зупиняється, шукає нові можливості для розвитку та стабільного наповнення бюджету. І ефективна та якісна комунікація з ДПС одна з важливих складових цього процесу. Бо ми маємо робити все, щоб цей процес був зрозумілим, зручним і передбачуваним», - додала Леся Карнаух.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна зможе щомісячно купувати зброю на суму $1-1,5 млрд завдяки програмі PURL – Зеленський
|СБУ вдруге за тиждень вдарила по терміналу зберігання «Шахедів» у Татарстані
|Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів – очільник Rheinmetall
|Трамп не задоволений потребою змінювати Конституцію України для обміну територіями
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|За 7 місяців переробна промисловість та торгівля забезпечили 34 % усіх надходжень до бюджету
|Мінфін на аукціонах ОВДП 12 серпня залучив до держбюджету 8,2 млрд грн
|Законопроєкти щодо Defence City схвалені фінкомітетом ВР до 2-го читання
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,02% до 58,95 грн/л, на дизельне пальне - зберігається на рівні 56,08 грн/л
|В Україні збільшився попит на гібридні легковики
|«Енергосталь» продали на приватизаційному аукціоні - ціна зросла у 57 разів
Бізнес
|Власник бренду Fabergé продав його за $50 мільйонів
|Nvidia та AMD виплачуватимуть США 15% від продажів чипів у Китаї
|Медична допомога без лікаря: NASA і Google тестують ШІ-асистента для дальніх космічних місій
|Китай вимагає від США послаблення експортних обмежень на чіпи – FT
|ЄС хоче зробити потяги швидшими та доступнішими за літаки, готується план
|«Найрозумніший ШІ» Grok 4 тепер доступний безкоштовно, але є нюанс...
|Вас почули: OpenAI повернула GPT-4o в ChatGPT на тлі незадоволення GPT-5