Сервіс «е-Підприємець» у «Дії» розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку
17:16 11.08.2025 |
Державний Ощадбанк ( Київ) та приватний український А-Банк приєдналися до сервісу "е-Підприємець" на порталі "Дія", повідомляється у телеграм-каналі платформи в понеділок.
Зазначається, що досі через сервіс можна було отримати послуги п'яти банків - державних ПриватБанку, Укргазбанку та Сенс-Банку, українського приватного monobank та банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк.
Як нагадали в "Дії", для відкриття рахунок бізнесу потрібно увійти в кабінет у "Дії", перейти до послуги "е-Підприємець" та обрати банк зі списку доступних. Також реалізовано можливість реєстрації касового апарату, переходу на спрощене оподаткування, найму працівників.
Сервіс "е-Підприємець" розроблено в рамках проєкту EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).
За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни, тоді як "А-Банк" - 17-те (38,88 млрд грн).
За кількістю активних платіжних карток на 1 червня цього року Ощадбанк був третім на ринку із 7,92 млн, тоді як А-Банк - 5-м із 1,83 млн.
