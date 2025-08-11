Авторизация

Сервіс «е-Підприємець» у «Дії» розширився до 7 банків за рахунок Ощадбанку та А-Банку

17:16 11.08.2025

Економіка

 

Державний Ощадбанк ( Київ) та приватний український А-Банк приєдналися до сервісу "е-Підприємець" на порталі "Дія", повідомляється у телеграм-каналі платформи в понеділок.

Зазначається, що досі через сервіс можна було отримати послуги п'яти банків - державних ПриватБанку, Укргазбанку та Сенс-Банку, українського приватного monobank та банку з іноземним капіталом Райффайзен Банк.

Як нагадали в "Дії", для відкриття рахунок бізнесу потрібно увійти в кабінет у "Дії", перейти до послуги "е-Підприємець" та обрати банк зі списку доступних. Також реалізовано можливість реєстрації касового апарату, переходу на спрощене оподаткування, найму працівників.

Сервіс "е-Підприємець" розроблено в рамках проєкту EU4DigitalUA та DT4UA, що фінансується Європейським Союзом і впроваджується Академією електронного управління Естонії. Комунікаційну підтримку сервісу надає Міжнародний та іберо-американський фонд адміністративної і державної політики (FIIAPP).

За даними Нацбанку України, Ощадбанк станом на квітень 2025 року посідав друге місце за загальними активами (449,7 млрд грн, або 12,0%) серед 60 банків країни, тоді як "А-Банк" - 17-те (38,88 млрд грн).

За кількістю активних платіжних карток на 1 червня цього року Ощадбанк був третім на ринку із 7,92 млн, тоді як А-Банк - 5-м із 1,83 млн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4490
  0,0595
 0,14
EUR
 1
 48,1969
  0,0030
 0,01

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1204  0,01 0,03 41,6619  0,03 0,06
EUR 48,0019  0,07 0,14 48,6767  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4550  0,05 0,11 41,4650  0,05 0,11
EUR -  - - -  - -

