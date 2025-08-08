Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Тижневі торги Земельного банку: плюс 22,4 мільйони гривень до бюджету

 

Цього тижня за результатами торгів "Земельного банку" держава отримала 18,7 млн гривень та 3,7 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Відбулося 38 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту Земельний банк, зазначає ФДМУ.

Загальна кількість пропозицій на торгах цього тижня в електронній системі Prozorro.Продажі - 92. В ході торгів вартість зросла у чотири рази. Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 10 810 гривень.

Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Волинська, Київська, Житомирська та Полтавська області. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1729,9 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,7 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 22,4 млн грн з ПДВ", - зазначено у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3895
  0,0669
 0,16
EUR
 1
 48,1939
  0,0821
 0,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1308  0,07 0,16 41,6877  0,06 0,15
EUR 47,9358  0,07 0,14 48,6562  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,09 0,22 41,4200  0,09 0,22
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес