"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Тижневі торги Земельного банку: плюс 22,4 мільйони гривень до бюджету
18:10 08.08.2025
Цього тижня за результатами торгів "Земельного банку" держава отримала 18,7 млн гривень та 3,7 млн грн ПДВ.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Відбулося 38 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту Земельний банк, зазначає ФДМУ.
Загальна кількість пропозицій на торгах цього тижня в електронній системі Prozorro.Продажі - 92. В ході торгів вартість зросла у чотири рази. Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 10 810 гривень.
Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Волинська, Київська, Житомирська та Полтавська області. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1729,9 га.
"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,7 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 22,4 млн грн з ПДВ", - зазначено у повідомленні.
