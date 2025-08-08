Тижневі торги Земельного банку: плюс 22,4 мільйони гривень до бюджету

Цього тижня за результатами торгів "Земельного банку" держава отримала 18,7 млн гривень та 3,7 млн грн ПДВ.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

Відбулося 38 онлайн-аукціонів із суборенди державних сільськогосподарських земель у межах проєкту Земельний банк, зазначає ФДМУ.

Загальна кількість пропозицій на торгах цього тижня в електронній системі Prozorro.Продажі - 92. В ході торгів вартість зросла у чотири рази. Середня вартість суборенди за 1 гектар склала 10 810 гривень.

Локації ділянок: Харківська, Закарпатська, Волинська, Київська, Житомирська та Полтавська області. Загальна площа ділянок, які були виставлені на торги - 1729,9 га.

"Додатково переможці сумарно мають сплатити 3,7 млн грн ПДВ. Тож загальний економічний ефект від сьогоднішніх торгів «Земельного банку» може становити близько 22,4 млн грн з ПДВ", - зазначено у повідомленні.