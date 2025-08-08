Імпорт в Україну зріс на 38% через збільшення ввезення палива та авто

За оперативними даними, у липні 2025 року на митну територію України ввезено 3,60 млн тонн іноземних товарів, що на 38,1 % більше ніж у липні 2024 року (2,61 млн тонн).

Проте в структурі ввезених товарів частка оподаткованого імпорту зменшилась з 94 % у липні 2024 року до 85 % у липні 2025 року.

У митний режим «імпорт» зі сплатою митних платежів поміщено 3,05 млн тонн товарів, що на 24,8 % більше ніж у липні 2024 року (2,44 млн тонн).

До бюджету перераховано податків у еквіваленті 1,60 млрд дол, що на 30 % більше ніж у липні 2024 року (1,23 млрд дол).

Найбільше зростання надходжень митних платежів забезпечено за рахунок збільшення обсягів імпорту наступних товарів:

- нафтопродуктів (товарна позиція 2710 згідно із УКТЗЕД) - з 671,0 тис тонн у липні 2024 року до 769,8 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 6,15 млрд грн;

- автомобілів легкових (товарна позиція 8703 згідно із УКТЗЕД) - з 34,4 тис тонн у липні 2024 року до 60,9 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 2,19 млрд грн;

- газів нафтових (товарна позиція 2711 згідно із УКТЗЕД) - з 88,7 тис тонн у липні 2024 року до 118,6 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 0,99 млрд грн;

- сигарет (товарна позиція 2402 згідно із УКТЗЕД) - з 0,3 тис тонн у липні 2024 року до 0,8 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 0,87 млрд грн;

- вугілля кам'яного, антрациту (товарна позиція 2701 згідно із УКТЗЕД) - з 144,2 тис тонн у липні 2024 року до 407,7 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 0,42 млрд грн;

- добрив мінеральних або хімічних, азотних (товарна позиція 3201 згідно із УКТЗЕД) - з 91,3 тис тонн у липні 2024 року до 181,5 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 0,37 млрд грн;

- вантажних автомобілів (товарна позиція 8704 згідно із УКТЗЕД) - з 6,6 тис тонн у липні 2024 року до 9,5 тис тонн у липні 2025 року - зростання надходжень на 0,23 млрд гривень.

Водночас у звітному періоді збереглись негативні тенденції поточного року щодо зростання пільг зі сплати митних платежів та відставання фактичного валютного курсу від «бюджетного».

Зокрема:

- внаслідок недосягнення фактичним обмінним валютним курсом (41,79 грн/дол у липні 2025 року) рівня «бюджетного» (45 грн/дол) валютного курсу оціночні недонадходження звітного місяця склали 5,0 млрд грн;

- пільги (преференції) зі сплати митних платежів, надані при імпорті товарів у липні 2025 року, у порівнянні з липнем 2024 року, зросли на 63 % або на 11,29 млрд грн (така тенденція прослідковується вже не перший рік: у липні 2023 року загальна сума пільг зі сплати митних платежів становила 12,59 млрд грн, у 2024 - вже 17,85 млрд грн, а у 2025 - 29,14 млрд грн).

Крім зазначеного, у липні 2024 року, в порівнянні з липнем 2025 року, внаслідок суттєвого зниження обсягів імпорту надходження митних платежів зменшились при імпорті електроенергії (-0,98 млрд грн), акумуляторів електричних та сепараторів для них (-0,36 млрд грн), турбін гідравлічних, коліс водяних та регуляторів для них (-0,13 млрд грн), феросплавів (-0,13 млрд грн), добрив з 2 - 3 поживними елементами N, P, K (-0,12 млрд грн), тощо.

В цілому, у липні 2025 року надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 65,12 млрд грн, що на 17,18 млрд грн більше ніж у липні 2024 року та на 8,24 млрд грн більше ніж у червні 2025 року.