Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Державна служба статистики в липні 2025 року зафіксувала зниження споживчих цін в Україні на 0,2% – першу дефляцію з липня 2023 року після зростання цін на 0,8% у червні та 1,3% у травні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у п’ятницю на сайті.

Статвідомство нагадало, що в липні 2024 року зростання цін було нульовим, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня цього року зменшилася другий місяць поспіль – до 14,1% з 14,3% за підсумками червня, 15,9% за підсумками травня та 15,1% за підсумками квітня.

Зазначається, що у липні-2025 базова інфляція залишилася на рівні червня – 0,3%. З урахуванням того, що у липні-2024 вона становила 0,4%, у річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого місяця до 11,7% порівняно із 12,1% за підсумками червня та 12,3% – за підсумками травня.

Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше на 23,9% подешевшали овочі, на 2,8% – цукор. Водночас на 1,7–0,3% зросли ціни на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.

Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.

Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%. Окрім того, він погіршив його й на наступний рік– з 5% до 6,7%.

Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.



Споживчі ціни у липні 2025р., %*

липень 2025 до червня 2025 липень 2025 до грудня 2024 липень 2025 до липня 2024 січень-липень 2025 до січня-липня 2024 Індекс споживчих цін -0.2 6.3 14.1 14.3 Продукти харчування та безалкогольні напої -1.1 9.3 22.6 19.2 Продукти харчування -1.3 9.0 22.5 19.2 Хліб та хлібопродукти 0.8 6.2 16.4 17.6 Хліб 0.9 8.3 19.7 21.2 Макаронні вироби 1.4 4.2 12.0 11.5 М'ясо та м'ясопродукти 1.4 17.8 24.2 14.1 Риба та рибопродукти 0.6 7.2 13.7 12.8 Молоко 0.3 1.6 20.3 19.7 Сир та м'який сир (сир) 0.6 5.0 18.5 17.9 Яйця 1.5 -15.5 82.4 41.3 Масло вершкове 0.2 3.1 27.8 30.3 Олія соняшникова 0.4 9.5 30.4 32.3 Фрукти 1.7 60.5 52.1 30.4 Овочі -23.9 -22.8 17.5 30.2 Цукор -2.8 -0.5 -5.4 5.8 Безалкогольні напої 1.1 11.3 19.7 17.9 Алкогольні напої. тютюнові вироби 1.8 10.9 19.2 17.0 Одяг та взуття -4.6 -4.9 -5.4 -4.4 Одяг -5.2 -6.3 -5.5 -4.5 Взуття -4.0 -3.2 -4.9 -4.4 Житло. вода. електроенергія. газ тощо 0.1 1.5 2.4 14.2 Утримання та ремонт житла 0.2 2.9 3.8 3.6 Водопостачання 0.0 0.7 0.7 0.7 Прибирання сміття 0.0 1.9 9.3 10.1 Каналізація 0.0 0.6 0.6 0.6 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.6 10.9 13.5 14.6 Електроенергія 0.0 0.0 0.0 38.4 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода. опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла -0.1 0.7 2.2 2.2 Охорона здоров'я 0.4 6.2 12.3 13.5 Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання 0.2 5.8 12.2 14.0 Амбулаторні послуги 1.2 8.4 15.7 15.8 Транспорт 1.6 4.6 7.1 8.1 Пальне та олії 4.1 5.2 6.7 7.1 Транспортні послуги 0.5 8.1 12.7 13.0 Пасажирський залізничний транспорт 0.4 10.1 1.4 3.6 Пасажирський автодорожній транспорт 0.5 7.9 13.3 13.6 Зв'язок -0.1 9.3 15.1 18.1 Відпочинок та культура -0.1 -0.4 1.2 1.1 Освіта 0.1 1.2 12.1 12.1 Ресторани та готелі 1.1 8.4 15.6 14.7 Різні товари та послуги 0.8 2.2 12.5 11.7

* - Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися) бойові дії.

Дані: Держстат