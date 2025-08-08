Інфляція у річному вимірі скоротилася до 14,1% після дефляції 0,2% у липні - Держстат

Державна служба статистики в липні 2025 року зафіксувала зниження
споживчих цін в Україні на 0,2% – першу дефляцію з липня 2023 року після
зростання цін на 0,8% у червні та 1,3% у травні, повідомила Державна
служба статистики (Держстат) у п’ятницю на сайті.
Статвідомство нагадало, що в липні 2024 року зростання цін було
нульовим, тому в річному вимірі інфляція за підсумками липня цього року
зменшилася другий місяць поспіль – до 14,1% з 14,3% за підсумками
червня, 15,9% за підсумками травня та 15,1% за підсумками квітня.
Зазначається, що у липні-2025 базова інфляція залишилася на рівні
червня – 0,3%. З урахуванням того, що у липні-2024 вона становила 0,4%, у
річному вимірі базова інфляція уповільнилася за підсумками минулого
місяця до 11,7% порівняно із 12,1% за підсумками червня та 12,3% – за
підсумками травня.
Як повідомляє Держстат, на споживчому ринку в липні ціни на продукти
харчування та безалкогольні напої знизилися на 1,1%. Найбільше на 23,9%
подешевшали овочі, на 2,8% – цукор. Водночас на 1,7–0,3% зросли ціни на
фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні
напої, сало, хліб, рибу та продукти з риби, сири, рис, продукти
переробки зернових, соняшникову олію, молоко, кисломолочну продукцію.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
Одяг і взуття подешевшали на 4,6%, зокрема, одяг – на 5,2%, взуття – на 4,0%.
Ціни на транспорт зросли на 1,6% в основному через подорожчання палива та мастил на 4,1%.
Як повідомлялося, НБУ у липні втретє за цей рік погіршив прогноз
інфляції за його результатами – з 8,7% до 9,7%. Окрім того, він погіршив
його й на наступний рік– з 5% до 6,7%.
Інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка
роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.
Споживчі ціни у липні 2025р., %*
|
|липень 2025 до червня 2025
|липень 2025 до грудня 2024
|липень 2025 до липня 2024
|січень-липень 2025 до січня-липня 2024
|Індекс споживчих цін
| -0.2
| 6.3
| 14.1
| 14.3
| Продукти харчування та безалкогольні напої
| -1.1
| 9.3
| 22.6
| 19.2
| Продукти харчування
| -1.3
| 9.0
| 22.5
| 19.2
| Хліб та хлібопродукти
| 0.8
| 6.2
| 16.4
| 17.6
| Хліб
| 0.9
| 8.3
| 19.7
| 21.2
| Макаронні вироби
| 1.4
| 4.2
| 12.0
| 11.5
| М'ясо та м'ясопродукти
| 1.4
| 17.8
| 24.2
| 14.1
| Риба та рибопродукти
| 0.6
| 7.2
| 13.7
| 12.8
| Молоко
| 0.3
| 1.6
| 20.3
| 19.7
| Сир та м'який сир (сир)
| 0.6
| 5.0
| 18.5
| 17.9
| Яйця
| 1.5
| -15.5
| 82.4
| 41.3
| Масло вершкове
| 0.2
| 3.1
| 27.8
| 30.3
| Олія соняшникова
| 0.4
| 9.5
| 30.4
| 32.3
| Фрукти
| 1.7
| 60.5
| 52.1
| 30.4
| Овочі
| -23.9
| -22.8
| 17.5
| 30.2
| Цукор
| -2.8
| -0.5
| -5.4
| 5.8
| Безалкогольні напої
| 1.1
| 11.3
| 19.7
| 17.9
| Алкогольні напої. тютюнові вироби
| 1.8
| 10.9
| 19.2
| 17.0
| Одяг та взуття
| -4.6
| -4.9
| -5.4
| -4.4
| Одяг
| -5.2
| -6.3
| -5.5
| -4.5
| Взуття
| -4.0
| -3.2
| -4.9
| -4.4
| Житло. вода. електроенергія. газ тощо
| 0.1
| 1.5
| 2.4
| 14.2
| Утримання та ремонт житла
| 0.2
| 2.9
| 3.8
| 3.6
| Водопостачання
| 0.0
| 0.7
| 0.7
| 0.7
| Прибирання сміття
| 0.0
| 1.9
| 9.3
| 10.1
| Каналізація
| 0.0
| 0.6
| 0.6
| 0.6
| Утримання будинків та прибудинкових територій
| 0.6
| 10.9
| 13.5
| 14.6
| Електроенергія
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 38.4
| Природний газ
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Гаряча вода. опалення
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| 0.0
| Предмети домашнього вжитку. побутова техніка та поточне утримання житла
| -0.1
| 0.7
| 2.2
| 2.2
| Охорона здоров'я
| 0.4
| 6.2
| 12.3
| 13.5
| Фармацевтична продукція. медичні товари та обладнання
| 0.2
| 5.8
| 12.2
| 14.0
| Амбулаторні послуги
| 1.2
| 8.4
| 15.7
| 15.8
| Транспорт
| 1.6
| 4.6
| 7.1
| 8.1
| Пальне та олії
| 4.1
| 5.2
| 6.7
| 7.1
| Транспортні послуги
| 0.5
| 8.1
| 12.7
| 13.0
| Пасажирський залізничний транспорт
| 0.4
| 10.1
| 1.4
| 3.6
| Пасажирський автодорожній транспорт
| 0.5
| 7.9
| 13.3
| 13.6
| Зв'язок
| -0.1
| 9.3
| 15.1
| 18.1
| Відпочинок та культура
| -0.1
| -0.4
| 1.2
| 1.1
| Освіта
| 0.1
| 1.2
| 12.1
| 12.1
| Ресторани та готелі
| 1.1
| 8.4
| 15.6
| 14.7
| Різні товари та послуги
| 0.8
| 2.2
| 12.5
| 11.7
*
- Дані наведено без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точаться (точилися)
бойові дії.
Дані: Держстат