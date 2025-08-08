Українські розробники показали новий дрон-перехоплювач для боротьби з «Шахедами»

В Україні розробили дрон-перехоплювач для протидії російським ударним безпілотникам типу "Шахед" та "Гербер".

Про це "Мілітарному" повідомили розробники.

У відповідь на систематичні атаки Росії з використанням ударних дронів, в Україні впроваджено нові засоби повітряного перехоплення. Йдеться про спеціалізовані безпілотні апарати, створені для ураження ворожих цілей у повітрі.

Українські інженери розробили нове рішення, здатне ефективно діяти вночі та на великій швидкості. Його ключова перевага - здатність оперативно виявляти та фізично знищувати повітряну загрозу до моменту її наближення до об'єктів інфраструктури або населених пунктів.

Розробка реалізована в рамках послідовної адаптації сил оборони до нових викликів. У роботі над системою враховано особливості тактики застосування Shahed-136, що дозволяє збільшити ймовірність їхнього перехоплення у складних умовах - зокрема в темну пору доби.

Розробники працюють над впровадженням фінального донаведення, яке дозволить повністю автоматизувати комплекс і зменшити потребу у задіяному персоналі. Впровадження таких рішень - це черговий крок у посиленні захисту українського неба. Водночас це сигнал противнику про те, що Україна не лише обороняється, а й технологічно випереджає його в окремих компонентах сучасного бою.

Також українська група "Дикі шершні" розробила дрон-перехоплювач коптерного типу, який здатний досягати висоти 11 кілометрів.