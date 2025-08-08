Фінансові новини
- |
- 08.08.25
- |
- 12:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські розробники показали новий дрон-перехоплювач для боротьби з «Шахедами»
10:26 08.08.2025 |
В Україні розробили дрон-перехоплювач для протидії російським ударним безпілотникам типу "Шахед" та "Гербер".
Про це "Мілітарному" повідомили розробники.
У відповідь на систематичні атаки Росії з використанням ударних дронів, в Україні впроваджено нові засоби повітряного перехоплення. Йдеться про спеціалізовані безпілотні апарати, створені для ураження ворожих цілей у повітрі.
Українські інженери розробили нове рішення, здатне ефективно діяти вночі та на великій швидкості. Його ключова перевага - здатність оперативно виявляти та фізично знищувати повітряну загрозу до моменту її наближення до об'єктів інфраструктури або населених пунктів.
Розробка реалізована в рамках послідовної адаптації сил оборони до нових викликів. У роботі над системою враховано особливості тактики застосування Shahed-136, що дозволяє збільшити ймовірність їхнього перехоплення у складних умовах - зокрема в темну пору доби.
Розробники працюють над впровадженням фінального донаведення, яке дозволить повністю автоматизувати комплекс і зменшити потребу у задіяному персоналі. Впровадження таких рішень - це черговий крок у посиленні захисту українського неба. Водночас це сигнал противнику про те, що Україна не лише обороняється, а й технологічно випереджає його в окремих компонентах сучасного бою.
Також українська група "Дикі шершні" розробила дрон-перехоплювач коптерного типу, який здатний досягати висоти 11 кілометрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|Українські аграрії вже зібрали майже 20 мільйонів тонн зерна
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.08.25
|Кабмін оновив макропрогноз для України з двома сценаріями
|Попит на первинне житло в Україні за підсумками І пів.-2025 на 50-60% нижчий за пропозицію
|Німецька Uniper скорочує обсяги будівництва відновлюваної енергетики та планує зосередитися на газі
|Українські розробники показали новий дрон-перехоплювач для боротьби з «Шахедами»
Бізнес
|Акціонери позиваються до Tesla та Ілона Маска через Robotaxi й автопілот: «Приховування ризиків є шахрайством»
|Через тиск Трампа: Apple збільшить свої інвестиції у США на 100 млрд доларів
|В Україні заблокували сервіс Capterra, яким користується багато IT-компаній
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році