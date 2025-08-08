Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

НБУ прогнозує, що девальвація гривні до євро поступово позначиться на цінах протягом пів року

23:10 07.08.2025 |

Економіка

 

Національний банк України впродовж наступних двох-трьох кварталів очікує поступове перенесення на ціни девальвації курсу гривні до євро, яка вже відбулася.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у інтерв'ю РБК-Україна.

"Я думаю, що впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася. Натомість до долара гривня залишається стійкою. Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - сказав Пишний.

Він додав, що зростання курсу євро почало відігравати свою роль у 2025 році, з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн, і саме після того відбулися відповідні зміни в парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро.

"Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зазначив Пишний.

Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 8 cерпня, на рівні 41,4564 грн/$, порівняно із 41,6110 грн/$ у четвер. Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку - до 48,2760 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

