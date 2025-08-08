Фінансові новини
НБУ прогнозує, що девальвація гривні до євро поступово позначиться на цінах протягом пів року
23:10 07.08.2025 |
Національний банк України впродовж наступних двох-трьох кварталів очікує поступове перенесення на ціни девальвації курсу гривні до євро, яка вже відбулася.
Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у інтерв'ю РБК-Україна.
"Я думаю, що впродовж наступних двох-трьох кварталів ми побачимо поступове перенесення на ціни тієї девальвації гривні до євро, що вже відбулася. Натомість до долара гривня залишається стійкою. Динаміка курсу гривні до долара визначається ринком, як і передбачено керованою гнучкістю", - сказав Пишний.
Він додав, що зростання курсу євро почало відігравати свою роль у 2025 році, з посиленням глобальної невизначеності на тлі тарифних війн, і саме після того відбулися відповідні зміни в парі долар/євро, що позначилося на курсі гривні до євро.
"Зараз вони мають свій вплив, ми його фіксуємо (зокрема у вартості палива), але до певної міри цей вплив ще відкладений в часі", - зазначив Пишний.
Як повідомлялося, за підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 8 cерпня, на рівні 41,4564 грн/$, порівняно із 41,6110 грн/$ у четвер. Водночас курс гривні до євро зміцнився на 1 копійку - до 48,2760 грн за євро. 2 липня він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
