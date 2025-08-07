Пишний – про доступ до «тіла» активів РФ: Проходимо від «це неможливо» до «давайте зробимо»

Голова Національного банку України Андрій Пишний "більш ніж переконаний", що заморожені російські активи в майбутньому стануть важливим джерелом фінансування для України, попри дискусії щодо можливих ризиків. Про це він сказав в інтерв'ю РБК-Україна.

"Україна протягом трьох з половиною років війни часто проходить етапи від "це за жодних умов неможливо" до "давайте ми про це подумаємо" і "гаразд, давайте зробимо якнайшвидше". У питанні доступу до самого тіла знерухомлених активів в мене складається враження, що ми проходимо це знову", - сказав він.

"Наразі ми чуємо від вищого керівництва Європейської комісії, навіть від деяких центробанкірів - а ми такими речами не жартуємо, - та від деяких колег із країн Балтії про те, що знерухомлені активи повинні поступово розглядатися як відповідне джерело фінансування України", - підкреслив керівник НБУ.

Пишний згадав про заяви єврокомісара з питань торгівлі Валдіса Домбровскіса та верховної представниці ЄС із питань зовнішньої політики Каї Каллас, які підтримують цю позицію.

Голова НБУ також відреагував на побоювання щодо можливих негативних наслідків передання активів. Зокрема, деякі експерти висловлюють занепокоєння, що такий крок може підірвати глобальну роль євро як резервної валюти.

"Наше бачення інше - євро жодним чином нічого не загрожує, ці активи вже є знерухомленими", - наголосив Пишний.

Він також нагадав про агресивні дії Російської Федерації щодо європейського бізнесу, зазначивши, що Росія "давно агресивно діє щодо європейського бізнесу і його активів на території РФ, займаючись націоналізацією та експропріацією".