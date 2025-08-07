Авторизация

Надходження до місцевих бюджетів цьогоріч зросли на 18%

17:28 07.08.2025 |

Економіка

 

Надходження до місцевих бюджетів України за сім місяців 2025 року становили понад 280 млрд грн, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у Фейсбуці повідомила виконувачка обов'язків голови Державної податкової служби України Леся Карнаух, передає Укрінформ.

За її словами, найбільшим джерелом надходжень став податок на доходи фізичних осіб - 164,2 млрд грн (+19,3% до минулого року), що становить понад 58,6% загальної суми надходжень.

Серед інших основних джерел наповнення місцевих бюджетів: єдиний податок - 45,8 млрд грн (+12,5%), податок на майно - 33,2 млрд грн (+16,3%), податок на прибуток підприємств - 18,6 млрд грн (+20,1%).

Також до місцевих бюджетів надійшло 1,4 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (+50,5%), 787 млн грн екологічного податку (+3,6%) та 178 млн грн туристичного збору (+35,7%).
 

