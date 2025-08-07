Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться перший підземний індустріальний парк. Такі є лише у п'яти країнах

17:18 07.08.2025 |

Економіка

 

Компанія BIP, яка є керівною в індустріальних парках "Володимир" та "Нововолинськ", ініціювала створення першого в Україні підземного індустріального парку. Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.

Проєкт планується реалізувати у Харкові. Початок земельних робіт заплановано на перший квартал 2026 року.

Згідно з інформацією компанії BIP у Facebook, проєкт планується реалізувати у зв'язку з масштабними руйнуваннями промислової інфраструктури внаслідок збройної агресії РФ у Харківської області.

"З метою збереження виробничого потенціалу, робочих місць та забезпечення безпеки працівників розглядається можливість створення індустріального парку у підземному форматі", - зазначає компанія.

BIP повідомляє, що наразі в індустріальному кластері Харківщини функціонують лише три з 15 підприємств, які спеціалізуються на машинобудуванні, металообробці, виготовленні гідравлічних систем та шкільних меблів.

"Новий індустріальний парк функціонуватиме як автономний простір для підприємств, здатних працювати в умовах посилених безпекових ризиків. Реалізацію проєкту підтримали міжнародні інвестори", - повідомила компанія.

Подібні об'єкти існують лише у п'яти країнах світу, проте саме для Харкова така ініціатива може стати стратегічною відповіддю на сучасні виклики.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

