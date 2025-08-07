Авторизация

Податкова анонсувала запуск електронного аудиту наприкінці 2025 року

17:05 07.08.2025

Економіка

 

Державна податкова служба завершує тестування системи електронного аудиту, розповіла в.о. голови служби Леся Карнаух на зустрічі з представниками бізнесу Києва.

"До цього процесу вже долучилися 45 платників податків, які сформували та подали 450 SAF-T-файлів [електронних документів для обміну податковою інформацією між підприємством і ДПС]. Наразі це великі платники податків. Збираємо всі пропозиції та зауваження, щоб це був максимально ефективний інструмент, який спростить життя бізнесу. Плануємо повноцінно запустити його вже наприкінці цього року", - цитує Карнаух пресслужба ДПС.

При цьому голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив, що ситуація з е-аудитом насправді не така райдужна, як кажуть в Мінфіні та податковій службі.

"Реформа е-аудиту є ключовою реформою податкового контролю. Ми всі багато зробили для того, аби вона відбулася. Багато, але недостатньо. Програмне забезпечення SAF-T UA не реалізоване, тести не занесенні в систему, реалізація проекту прострочена вже на чотири місяці і не зрозуміло коли буде реалізована. Ми в комітеті досі не маємо пропозицій щодо системних змін до законодавства щодо реалізації проекту. При цьому, за даними Мінфіну IT-рішення для SAF-T UA вже впроваджено для великих платників податків, серйозно?" - написав він у Telegram.

Система е-аудиту дозволяє автоматизувати процеси податкового контролю через впровадження стандартного аудиторського файлу (SAF-T UA), що має підвищити якість відбору платників для документальних перевірок завдяки ризикоорієнтованому підходу та зменшити вплив людського фактора.

Для платників податків е-аудит забезпечить підвищення об'єктивності обліку, можливість виправлення помилок на етапі подання файлу та прогнозованість щодо ймовірності проведення перевірки.

Впровадження електронного аудиту здійснюється в межах Національної стратегії доходів до 2030 року і за підтримки проєкту EU Public Finance Management Support Programme for Ukraine (EU4PFM).
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

