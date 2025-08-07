Авторизация

Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 12%

14:37 07.08.2025 |

Економіка

 

У липні український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.

Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.

Як зазначається у повідомленні, це на 12% більше, ніж у липні 2024 року, що свідчить про стабільне зростання попиту на імпортований секонд-хенд.

Якщо казати про структуру ринку за типом пального, то переважають бензинові автомобілі - 48%. Далі йдуть електромобілі - 24%.

За ними розташувалися дизельні - 19%, гібриди - 6% й авто з ГБО - 3%.

Найпопулярніші моделі липня такі:

* Volkswagen Golf - 1 056 авто,
* Tesla Model Y - 733 авто,
* Renault Megane - 724 авто,
* Volkswagen Tiguan - 674 авто,
* Skoda Octavia - 669 авто,
* Audi Q5 - 654 авто,
* Nissan Rogue - 603 авто,
* Tesla Model 3 - 567 авто,
* Nissan Leaf - 522 авто,
* Volkswagen Passat - 495 авто.

Середній вік автомобілів, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.

З початку 2025 року українці придбали 135,8 тис. вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону - це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Нагадаємо, попит на вживані авто з-за кордону у червні зріс на 7%.
За матеріалами: EnKorr
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

