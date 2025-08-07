Фінансові новини
Попит на вживані авто з-за кордону зріс на 12%
14:37 07.08.2025 |
У липні український автопарк поповнили понад 22,4 тис. вживаних легкових автомобілів, що були ввезені з-за кордону.
Про це повідомляє асоціація «Укравтопром» на своєму телеграм-каналі.
Як зазначається у повідомленні, це на 12% більше, ніж у липні 2024 року, що свідчить про стабільне зростання попиту на імпортований секонд-хенд.
Якщо казати про структуру ринку за типом пального, то переважають бензинові автомобілі - 48%. Далі йдуть електромобілі - 24%.
За ними розташувалися дизельні - 19%, гібриди - 6% й авто з ГБО - 3%.
Найпопулярніші моделі липня такі:
* Volkswagen Golf - 1 056 авто,
* Tesla Model Y - 733 авто,
* Renault Megane - 724 авто,
* Volkswagen Tiguan - 674 авто,
* Skoda Octavia - 669 авто,
* Audi Q5 - 654 авто,
* Nissan Rogue - 603 авто,
* Tesla Model 3 - 567 авто,
* Nissan Leaf - 522 авто,
* Volkswagen Passat - 495 авто.
Середній вік автомобілів, що у липні перейшли на українські номери, становить 8,7 року.
З початку 2025 року українці придбали 135,8 тис. вживаних легковиків, імпортованих з-за кордону - це на 2% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.
Нагадаємо, попит на вживані авто з-за кордону у червні зріс на 7%.
