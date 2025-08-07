В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування ШІ-продуктів всередині країни.

Про це повідомило Мінцифри.

Проєкт AI Factory включає:

* технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;

* програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних;

* інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами;

* навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями.

На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, першочергово - ШІ-помічник у «Дії». Також її використовуватимуть для ШІ-вчителя в освітньому застосунку «Мрія», а згодом - для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

У міністерстві пояснюють, що завдяки власній інфраструктурі дані держави й громадян з ШІ-сервісів залишатимуться в Україні під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть швидшими.