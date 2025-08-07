Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту

12:50 07.08.2025 |

Економіка, Новини IT

 

Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування ШІ-продуктів всередині країни.

Про це повідомило Мінцифри.

Проєкт AI Factory включає:

* технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;

* програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних;

* інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами;

* навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями.

На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, першочергово - ШІ-помічник у «Дії». Також її використовуватимуть для ШІ-вчителя в освітньому застосунку «Мрія», а згодом - для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.

У міністерстві пояснюють, що завдяки власній інфраструктурі дані держави й громадян з ШІ-сервісів залишатимуться в Україні під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть швидшими.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес