Фінансові новини
- |
- 07.08.25
- |
- 17:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
В Україні з'явиться власна державна інфраструктура для штучного інтелекту
Міністерство цифрової трансформації України анонсувало створення першої державної інфраструктури для запуску та масштабування ШІ-продуктів всередині країни.
Про це повідомило Мінцифри.
Проєкт AI Factory включає:
* технічне обладнання для роботи ШІ-сервісів: обчислювальні кластери, сервери, сховища даних;
* програмне забезпечення для тренування моделей і підготовки даних;
* інструменти для роботи з даними та інтеграції сервісів з реєстрами;
* навчальні програми для фахівців, що працюватимуть з AI-рішеннями.
На інфраструктурі AI Factory працюватимуть ключові державні ШІ-сервіси, першочергово - ШІ-помічник у «Дії». Також її використовуватимуть для ШІ-вчителя в освітньому застосунку «Мрія», а згодом - для проєктів у сферах оборони, медицини та наукових досліджень.
У міністерстві пояснюють, що завдяки власній інфраструктурі дані держави й громадян з ШІ-сервісів залишатимуться в Україні під захистом суверенних датацентрів. А ШІ-продукти для українців, Сил оборони та держсектору стануть швидшими.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
ТОП-НОВИНИ
|З 1 вересня всі працівники ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери
|Питання територій стануть ключовими: Рубіо про завершення війни в Україні
|Рубіо заявив, що передумовою зустрічі Трампа з Зеленським й Путіним буде зближення позицій України, Європи й РФ - ЗМІ
|Трамп заявив про «велику ймовірність» спільної зустрічі з Зеленським і Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|BAGO — новий безкоштовний сайт оголошень Дніпра
|Доставка посилок із Дубая в Україну: як це працює і що важливо знати
У РУБРИЦІ
|В Україні з'явиться перший підземний індустріальний парк. Такі є лише у п'яти країнах
|Податкова анонсувала запуск електронного аудиту наприкінці 2025 року
|Середня ціна на бензин марки А-95 знизилася на 0,07% до 58,96 грн/л, на дизельне пальне - на 0,05% до 56,08 грн/л
|«Євросолідарність» ініціює повернення у підслідність НАБУ чиновників Офісу президента і керівництва ДБР – Софія Федина
|В Україні бракує соняшнику, ціни на нього вже вище за світові
|Ціни на нафту залишаються в плюсі, Brent біля $67,3 за барель
Бізнес
|У Норвегії частка електрокарів на ринку досягла рекордних 97%
|Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами
|Samsung створює повністю новий підрозділ InnoX Lab, який відповідатиме за ШІ
|Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році
|Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
|Найбільший у світі нейрокомп’ютер імітує мозок мавпи
|Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing