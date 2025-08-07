Авторизация

Гетманцев: майже три чверті держпідприємств не працюють або є "фантомами"

12:42 07.08.2025 |

Економіка

 

Рівень збитковості у державному секторі майже вдвічі перевищує середній у країні, а 72,1% підконтрольних державі підприємств або фактично не працюють, або взагалі є підприємствами-фантомами. Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів Данило Гетманцев, коментуючи звіт Рахункової палати щодо роботи Фонду держмайна у 2024 році.

Як зазначив Гетманцев, хоч одним із небагатьох позитивних результатів є перевиконання плану з надходжень від приватизації - 247% (до бюджету надійшло майже 10 млрд грн), інші показники вказують на системні проблеми з управлінням державною власністю.

За його словами, майже 70% держпідприємств розпочали 2025 рік без затверджених фінансових планів. "По них немає жодного адекватного прогнозування надходжень, а отже неможливо провести оцінку ефективності чи виконання KPI", - наголосив депутат.

Крім того, лише 7% підприємств із державною часткою понад 50% сплатили дивіденди. За словами Гетманцева, у 2024 році надходження до бюджету від дивідендів становили всього 182 млн грн.

Він також звернув увагу на зростання заборгованості із зарплати на держпідприємствах, які перебувають в управлінні Фонду держмайна. За минулий рік борги зросли ще на 14% - до 685,5 млн грн.

Ще однією проблемою, за словами голови комітету, є падіння середньої вартості оренди державного майна на третину. Загальна сума боргу орендарів перед бюджетом становить 409,3 млн грн, з яких близько 15% - безнадійна заборгованість.

"Більшість підприємств, які перебувають в управлінні ФДМУ, декларують збитки. Загальна сума - 6,45 млрд грн", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4564
  0,1546
 0,37
EUR
 1
 48,2760
  0,0094
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1970  0,05 0,13 41,7487  0,07 0,16
EUR 48,0027  0,20 0,42 48,7287  0,26 0,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5000  0,15 0,35 41,5100  0,15 0,35
EUR -  - - -  - -

