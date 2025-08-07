Авторизация

Уряд вніс зміни у структуру Секретаріату Кабміну

11:58 07.08.2025 |

Економіка

 

Уряд України вніс зміни у структуру Секретаріату Кабінету міністрів.

Згідно з постановою №939 від 6 серпня, у структурі Секретаріату Кабміну в межах граничної чисельності працівників утворено:

* посаду дипломатичного радника,
* Департамент інформації та комунікацій з громадськістю,
* Департамент з питань випуску актів Кабміну, роботи із зверненнями громадян та урядового архіву,
* Департамент забезпечення документообігу, моніторингу та контролю,
* Департамент експертно-аналітичного забезпечення прем'єр-міністра,
* Управління протоколу прем'єра,
* Управління забезпечення організаційної діяльності.

Водночас ліквідовано:

* посаду Урядового уповноваженого з питань регуляторної політики і його Апарат,
* посаду Урядового уповноваженого з питань інвестицій‚ залучення фінансової допомоги в умовах воєнного стану‚ формування фонду відновлення та трансформації економіки‚ фонду підтримки малого та середнього бізнесу‚ фонду відновлення майна та зруйнованої інфраструктури‚ фонду обслуговування та погашення державного боргу‚ фонду підтримки армії‚ гуманітарного фонду і його Апарат,
* Департамент комунікацій,
* Департамент інформації та взаємодії з громадськістю,
* Департамент моніторингу та контролю,
* Департамент забезпечення документообігу,
* Управління протоколу,
* Управління з питань роботи із зверненнями громадян,
* Управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єра.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

