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Доступність продуктів харчування в Україні у 2025р. становить 89% довоєнного рівня - дослідження KSE
15:54 27.03.2025 |
Можливість українців забезпечувати себе продуктами харчування у період із вересня 2024 року до лютого 2025 року через інфляцію та сезонне зростання цін призвела до зниження Індексу доступності продовольства (ІДП), який наразі становить 89% довоєнного рівня, йдеться в аналітичній записці Київської школи економіки (KSE).
"Перед початком повномасштабного вторгнення середньостатистичний українець міг придбати 9,5 продовольчих кошиків. Вже через п'ять місяців війни цей показник знизився на 19% - через зростання цін і падіння доходів на третину. У 2023-2024 роках ІДП демонстрував часткове покращення, зокрема, завдяки зниженню цін на овочі під час збирання врожаю та зростанню зарплат на фоні дефіциту робочої сили ", - зазначено у дослідженні.
Науковці привернули увагу, що з вересня 2024 року ІДП повернувся до негативного тренду: інфляція і сезонне зростання цін знизили його значення до 8,5 у лютому 2025 року (89% довоєнного рівня).
Найбільше покращення спостерігалося у західних регіонах (Черкаська, Чернівецька, Рівненська області), де показник досяг 96% рівня січня 2022 року. У прифронтових та підконтрольних обстрілам областях (Запорізька, Дніпропетровська, Одеська) ситуація значно гірша - лише 82-86% рівня січня 2022 року.
Дослідники зауважили, що уразливі групи населення, такі як пенсіонери, особи з мінімальною зарплатою та внутрішньо переміщені особи (ВПО) пережили набагато повільніше відновлення доступності продуктів харчування порівняно з більш широкими верствами населення. За їх інформацією, у лютому 2025 року ІДП для осіб, які отримують виплати ВПО, знизився приблизно до 62% рівня січня 2022 року, тоді як для пенсіонерів він знизився до 75%.
"Ці показники значно нижчі за середні по країні", - наголосили у KSE.
Індекс доступності продовольства (ІДП) вимірює співвідношення доходів громадян до вартості стандартного кошика продуктів.
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