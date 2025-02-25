В Києві в 2024р введено в експлуатацію 34 тис. кв. м нових офісів - CBRE Ukraine

Загальна пропозиція офісних площ у Києві збільшилась у 2024 році на 34 тис. кв. м, або на 4% - до 2,26 млн. кв.м, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі CBRE Ukraine.

Згідно з останнім дослідженням ринку офісної нерухомості Києва від CBRE Ukraine, у 2024 році були введені в експлуатацію бізнес-центри Tw12ve (16 тис. кв. м), Heritage (13.3 тис. кв. м) та Stoic (4 5 тис. кв. м).

Темпи введення нових офісних площ в минулому році стали найнижчими з 2017 року. Серед ключових факторів, що обмежують девелоперську активність, у CBRE Ukraine виділили безпекові ризики та невизначеність, зростання вартості будівництва, обмежений доступ до фінансування та дефіцит кваліфікованої робочої сили.

При цьому активність орендного ринку підвищилась: обсяг річного валового поглинання склав близько 129 тис кв. м (+42% р/р).

"Примітно, що обсяг поглинання у 2024 році відповідає рівню 2020 року і залишається лише на 4% нижчим за показник 2021, відображаючи майже повернення до довоєнних ринкових умов", - зазначила старший директор департаменту офісної нерухомості та роботи з орендарями CBRE Ukraine Анна Сільвестрова.

В структурі валового поглинання переважали невеликі угоди площею 200-500 кв. м, тоді як великі транзакції понад 4-5 тис. кв. м були поодинокими, хоч кілька значних угод підтримали ринок. В структурі за сферами бізнесу домінували компанії ІТ та телекомунікацій з часткою 25% (-26% р/р), за ними - публічний сектор (державні або неприбуткові організації) з часткою 15% (-8% р/р).

Переїзди продовжували лідирувати за типом угоди з 38% (-20 п.п р/р), зросли до 25% (+15 п.п р/р) угоди з виходу на ринок.

"Якщо в довоєнний період переїзди в основному були зумовлені закінченнями терміну дії договорів оренди або розширенням/скороченням штату, то нинішні ринкові умови призвели до структурних зрушень, що дозволило компаніям, які раніше не були користувачами професійних офісних приміщеннях, переїхати в об'єкти А та В класу. Ця тенденція залучила нових орендарів у райони, де раніше переважали великі корпоративні компанії, підкреслюючи цим зростаючу доступність якісних офісних приміщень", - каже Сільвестрова.

Середня вакантність на ринку офісної нерухомості знизилася на 2,7 п.п з поч. року до 22% р/р. Це стало першим значним річним приростом заповненості, починаючи з довоєнного 2021 року (коли вакантність була на рівні 14,1%).

Основна частина вакантних приміщень була зосереджена в нових об'єктах, деякі з яких майже повністю вакантні, а також у менш якісних будівлях, що зазвичай розташовані за межами ЦДР. Примітно, що вакантність у класі В значно знизилася до 22,1% (-5 п.п з поч. року), в основному завдяки переїзду орендарів з непрофесійних об'єктів. У той же час, вакантність в офісних приміщеннях класу А на кінець року залишалася стабільною на рівні 22,7%.

Ефективна прайм ставка залишилася стабільною на рівні $19/кв.м/міс. Запитувані орендні ставки в об'єктах класу A та B коливалися в межах $16-22/кв.м/міс та $8-15/кв.м/міс відповідно.

Розрив між декларованими та ефективними ставками в найкращих об'єктах продовжує знижуватися, що свідчить про те, що орендодавці перейшли на більш реалістичний підхід до ціноутворення. Ринок переважно повернувся до стандартних 3-5-річних договорів оренди з більш гнучкими умовами, включаючи опції дострокового виходу з договору. Проте в деяких випадках все ще існує практика фіксації вигідних орендних умов до закінчення воєнного стану або на взаємно узгоджений сторонами термін.

"Ми очікуємо, що орендна активність повинна зберегти позитивну динаміку у 2025, сприяючи подальшому зростанню заповнюваності офісів. Орендарі і надалі будуть орієнтуватися на якісні офісні будівлі з обладнаними укриттями для безпечної роботи в затребуваних локаціях, тоді як об'єкти, що не відповідають цим вимогам, продовжуватимуть стикатись із проблемами заповненості", - каже Сільвестрова.

За її словами, за відсутності значних безпекових чи економічних потрясінь ринок готовий до поступового, але стійкого відновлення, особливо з урахуванням широко очікуваного завершення військових дій у 2025 році.

CBRE зі штаб-квартирою в Далласі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2024 році становив $35,8 млрд. Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, він є частиною афілійованої мережі компанії. У 2023 український офіс розширив свою присутність у Молдові під брендом CBRE Moldova.