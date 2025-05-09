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Товарообіг за чотири місяці перевищив $38 мільярдів
15:55 09.05.2025 |
Товарообіг України за січень-квітень 2025 року становить 38,1 млрд дол. США.
Про це повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.
Зазначається, що за перші чотири місяці 2025 року Україна імпортувала товарів на 24,8 млрд дол. США, а експортувала товарів на 13,3 млрд дол. США.
При цьому оподаткований імпорт становив 18,8 млрд дол, що становить 76% загальних обсягів імпортованих товарів.
Зауважується, що податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту у січні-квітні 2025 року склало 0,51 дол/кг.
Найбільше імпортували товарів до України: Китай - 5,2 млрд дол., Польща - 2,3 млрд дол. і Німеччина - 2,1 млрд дол.
У загальних обсягах ввезених у січні-квітні 2025 року товарів 67% склали машини, устаткування та транспорт (ввезено на 9,1 млрд дол, при митному оформленні зазначених товарів до бюджету сплачено 58,1 млрд грн, що складає 28% надходжень митних платежів), продукція хімічної промисловості (на 4,2 млрд дол, сплачено 33,6 млрд грн, 16%), паливно-енергетичні матеріали (на 3,3 млрд дол, сплачено 57,7 млрд грн, 28%).
Експортували з України найбільше до Польщі - на 1,6 млрд дол., Туреччини - на 932 млн дол., Італії - на 843 млн дол.
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли продовольчі товари (на 7,6 млрд дол.), метали та вироби з них (на 1,5 млрд дол.), машини, устаткування та транспорт (на 1,2 млн дол.).
За 4 місяці 2025 року при митному оформленні експорту товарів, на які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 105,7 млн грн.
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