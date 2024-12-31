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Кабмін призначив Проніна головою Держслужби фінмоніторингу та Кравченка головою Державної податкової служби
11:41 31.12.2024 |
Кабінет Міністрів призначив Філіпа Проніна головою Державної служби фінансового моніторингу України та Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок. Водночас Ігоря Черкаського звільнено з посади голови Державної служби фінансового моніторингу України.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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