Уряд затвердив політику держвласності - Мінекономіки

Кабінет Міністрів України на засіданні в п'ятницю затвердив політику державної власності, що спрямована на поліпшення управління державними активами й залучення інвестицій, повідомляється на сайті Міністерства економіки в п'ятницю.

Згідно з інформацією відомства, документ є ключовим для впровадження норм закону №3587-IX, що вдосконалює корпоративне управління та враховує принципи ОЕСР. Мінекономіки розробляло політику протягом останніх дев'яти місяців після ухвалення цього закону.

"Політика держвласності визначає роль держави в управлінні держкомпаніями, окреслює, які компанії є стратегічними для країни та які завдання вони повинні виконувати, а також запроваджує високі стандарти корпоративного управління в державному секторі економіки. Разом із цим документом уперше в Україні запроваджується чітка та прозора політика винагороди для керівників і членів наглядових рад держкомпаній, а також дивідендна політика", - наведено в повідомленні слова першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки України Юлії Свириденко.

За її словами, ці заходи дадуть змогу підвищити ефективність управління державними активами та залучити інвестиції в економіку.

Як пояснили в міністерстві, політика державної власності передбачає чітке визначення, в яких секторах економіки держава має зберігати свою присутність, оптимізацію портфеля держактивів (ідеться про приватизацію чи ліквідацію підприємств, які не є стратегічно важливими для держави).

Документ також передбачає впровадження сучасних стандартів корпоративного управління на основі принципів ОЕСР, що серед іншого передбачає створення незалежних наглядових рад, розроблення критеріїв обов'язковості утворення наглядових рад, плани щодо підвищення ефективності, збереження й підвищення вартості активів, звітування та визначення цілей діяльності держкомпаній.

Крім того, в рамках політики передбачено правила організації управління, розподілу функцій і можливостей між органами країни та компаній.

Наголошується, що ухвалення політики держвласності є одним з індикаторів "Плану України для Ukraine Facility" і маяком меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Документ враховує найкращі світові практики, оскільки його напрацьовували в консультаціях з міжнародними партнерами.

До розроблення політики долучилися, зокрема, представники ЄБРР, ЄС, МВФ, Світового банку, ОЕСР, USAID/Ukaid (проєкт SOERA).

У Мінекономіки також додали, що після ухвалення політики держвласності наступними кроками буде проведення тріажу - визначення та поділ компаній на ті, що залишаються в держвласності, і ті, що будуть приватизовані або ліквідовані.

Крім того, відбуватиметься формування наглядових рад у державних компаніях, що підпадають під критерії, і робота над розмежуванням спеціальних обов'язків держкомпаній.