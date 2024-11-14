Фінансові новини
- |
- 14.11.24
- |
- 19:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
17:56 14.11.2024 |
Європейська Комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"ЄК дала позитивну оцінку реформам і зазначила, що уряд виконав необхідні індикатори для отримання цього траншу. Розраховуємо на якнайшвидше погодження рішення з боку Ради ЄС. Після цього загальна сума підтримки в межах Ukraine Facility за цей рік становитиме 16,1 млрд євро", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Прем'єр зазначив, що навіть попри повномасштабну війну з Росією Україна продовжує реформуватися і трансформуватися для зближення з Європою і повноправного членства в ЄС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кандидат Трампа у держсекретарі обіцяє забезпечувати «мир через силу»
ТОП-НОВИНИ
|Волц: Трамп планує посадити Україну і РФ за стіл переговорів
|Трамп заявив, що говорив з Байденом про війну в Україні та Близький Схід
|Трамп призначить мирного посланника щодо України - Fox News
|Корпорація розвитку США запустила новий механізм страхування воєнних ризиків в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Єврокомісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в рамках Ukraine Facility - Шмигаль
|На Південноукраїнській АЕС готують ділянку під будівництво двох блоків Westinghouse
|Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 місяців-2024р. зріс на 5,9% – Держстат
|На Закарпатті зараз перебуває 40% усього релокованого бізнесу України
|Опитування: Бізнес погіршив оцінку діяльності судів і назвав причини
|Нафта перейшла до помірного зростання, Brent подорожчала до $72,64 за барель
Бізнес
|Google додає підтримку фотографій у форматі RAW в усі додатки для камер Android
|США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC
|Signal отримав нові функції для дзвінків, як в Zoom та Google Meet
|Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
|Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції
|LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути
|Неанонсований ігровий смартфон nubia Red Magic 10 Red Magic Pro+ вже побив рекорд тесту AnTuTu