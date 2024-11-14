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Опитування: Бізнес погіршив оцінку діяльності судів і назвав причини

Опитування: Бізнес погіршив оцінку діяльності судів і назвав причини

 

Український бізнес погіршив оцінку діяльності судової системи. Показник Судового індексу 2024 знизився до 2,60 балів за 5-ти бальною шкалою порівняно із 2,73 балів у 2023 році. 

Про це свідчить дослідження Європейської Бізнес Асоціації, яка його провела разом у партнерстві з юридичною фірмою AEQUO.

Зокрема знизилась оцінка якості організації та діяльності судової системи. 42% опитаних фахівців зустрічаються із упередженістю судової системи.

До топ-3 факторів негативного впливу на довіру до судової гілки влади респонденти опитування віднесли

корупцію та хабарництво в рамках судового процесу,
занадто високу завантаженість судів, що призводить до зниження якості судового розгляду,
неоднозначність законодавства, з яким має справу суд. 

Найвищу оцінку роботи від професійної спільноти знову отримали господарські суди - 2,72 балів з 5-ти можливих (2,83 - у 2023 році). На другому місці - адміністративні із оцінкою 2,59 балів, і на третьому - загальні суди з оцінкою 2,5 балів. Така тенденція збігається з висновками дослідження за попередні роки, зазначають в Асоціації.

"Найбільш нагальними завданнями в діяльності судової влади бізнес називає подолання корупції, забезпечення незалежності судової влади від впливу з боку інших гілок влади та дотримання судами принципу верховенства права", - йдеться в повідомленні Асоціації. 

"Судовий Індекс" проводиться Європейською Бізнес Асоціацією з 2013 року для моніторингу та своєчасного виявлення проблемних аспектів у взаємовідносинах між бізнесом та судовою гілкою влади. Він складається з трьох рівнозначних компонентів: оцінка рівня довіри до судової системи керівниками компаній-членів Асоціації, оцінка неупередженості судової системи, середня оцінка  факторів організації та діяльності судової системи. 

Дослідження засноване на аналізі відповідей представників українського бізнесу, іноземних інвесторів - як керівників, так і юристів - на питання стосовно їх досвіду взаємодії із інституціями судової влади. У дослідженні, яка проводилось з 9 до 29 жовтня, взяли участь 84 юристів членських компаній Асоціації. Партнер дослідження у 2024 році - юридична фірма AEQUO. 
За матеріалами: Економічна правда
 

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