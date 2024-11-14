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АНАЛІТИКА

Трамп призначить мирного посланника щодо України - Fox News

 

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп незабаром призначить спеціального "мирного посланця", який очолить переговори з метою припинення війни Росії проти України. Таку інформацію поширив близький до республіканців американський телеканал Fox News із посиланням на кілька джерел.

Один зі співрозмовників зазначив, що йдеться про "дуже високопоставленого спеціального представника, людину з великим авторитетом, якій буде доручено знайти рішення, досягти мирного врегулювання". За його словами, призначення відбудеться уже "найближчим часом".

Очікується, що ця посада не буде оплачуваною, адже з 2017 по 2019 рік Курт Волкер виконував обов'язки спецпредставника по Україні на волонтерських засадах.

Що відомо про плани Трампа завершити війну РФ проти України?

Трамп давно запевняє, що зможе домовитись з президентами України Володимиром Зеленським і Росії Володимиром Путіним про припинення війни, однак про те, як він це зробить, досі лунало вкрай мало деталей.

Минулого тижня американське видання The Wall Street Journal опублікувало матеріал, в якому йшлося про те, що суперечливі пропозиції новообраного віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо України, які він зробив під час передвиборної кампанії, зараз просуваються численними радниками, наближеними до Трампа.

Повідомляється, що деякі радники закликають Трампа змусити Україну погодитись на умови, які б заморозили нинішню лінію фронту, створивши демілітаризовану зону завдовжки понад тисячу кілометрів, і дозволивши Росії зберегти захоплені нею регіони, що становлять приблизно 20 відсотків території України. Також нібито пропонується, щоб Україна погодилась не прагнути до членства в НАТО протягом наступних 20 років. На думку критиків цього плану, це, по суті, є реверансом у бік Путіна.

Видання The Washington Post днями стверджувало, що Трамп після обрання мав розмову з Путіним, в якій закликав не ескалувати війну. Команда Трампа не підтвердила і не спростувала факт проведення цієї розмови, а в Кремлі заперечили такі перемовини.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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