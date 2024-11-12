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Google запустив в Україні платформу із безкоштовними курсами для вивчення штучного інтелекту
Міністерство економіки, Мінцифра та Google Україна запустили платформу із безкоштовними ресурсами для вивчення штучного інтелекту.
Як повідомляє пресслужба Мінеконооміки, курси безкоштовні та доступні українською та англійською мовами.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, важливо, щоб українці опанували інструмент штучного інтелекту для підвищення своєї конкурентоспроможності.
"Завдяки навчальній платформі кожен зможе навчитися тому, як завдяки ШІ автоматизувати обчислення, обробку контенту, типові відповіді клієнтам та чимало іншого. Цей курс для кожного - від керівників і маркетологів до юристів і освітян", - додала вона.
Навчання орієнтоване як на новачків, так і на досвідчених фахівців. Доступ до платформи з курсами - за посиланням.
Курси можна проходити у зручний для кожного час, відповідно до індивідуального графіка.
Водночас пропонуються інтерактивні формати навчання: студійні відеолекції, інструкції, воркбуки та платформи для самонавчання.
Зазначається, що запуск платформи для навчання навичкам роботи з ШІ є початком ще більшої співпраці між Мінекономіки та Google, спрямованої на розвиток цифрових навичок українців.
Проєкт реалізований компанією Google Україна у межах довгострокової співпраці із Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації, а також за інформаційної підтримки платформи Дія.Освіта.
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