LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути

LG представила прототип гнучкого LCD-дисплея, який можна розтягувати, скручувати та тягнути без шкоди для його функціональності.

Новий 12-дюймовий дисплей можна розтягувати до 50% від його звичайного розміру без пошкоджень, що відкриває нові можливості для використання в смартфонах, планшетах та навіть одязі. Прототип представили 8 листопада в науковому парку LG у Сеулі.





Окрім того, у вересні на Тижні моди в Сеулі були представлені гнучкі дисплеї, інтегровані в одяг, що продемонструвало потенціал нової технології для майбутніх модних колекцій.