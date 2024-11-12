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АНАЛІТИКА

LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути

22:32 11.11.2024 |

Новини IT

LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути

 

LG представила прототип гнучкого LCD-дисплея, який можна розтягувати, скручувати та тягнути без шкоди для його функціональності.

LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути

 

LG представила гнучкий LCD-дисплей, який можна розтягувати, скручувати та тягнути

 

Новий 12-дюймовий дисплей можна розтягувати до 50% від його звичайного розміру без пошкоджень, що відкриває нові можливості для використання в смартфонах, планшетах та навіть одязі. Прототип представили 8 листопада в науковому парку LG у Сеулі.


Окрім того, у вересні на Тижні моди в Сеулі були представлені гнучкі дисплеї, інтегровані в одяг, що продемонструвало потенціал нової технології для майбутніх модних колекцій.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: LG
 

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