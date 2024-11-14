На Південноукраїнській АЕС готують ділянку під будівництво двох блоків Westinghouse

На Південноукраїнській АЕС тривають підготовчі роботи з будівництва двох енергоблоків за технологією АР1000 компанії Westinghouse. Про це розповів заступник генерального директора філії "ВП ПАЕС" з капітального будівництва Андрій Пістун.

Уже розроблено геодезичний звіт з вибору ділянки для спорудження цих потужностей, проведено відповідні геологічні дослідження, сказав Пістун на нараді для стратегічного обговорення питань, що стосуються проєктування, підготовки та спорудження об'єктів АТ "НАЕК "Енергоатом".

"Ці передпроєктні роботи є передумовою для підготовки техніко-економічного обґрунтування. Воно стане основою робочої документації, де вже будуть враховані всі маленькі кроки, з яких складатиметься велике будівництво на Південноукраїнській АЕС", - йдеться у повідомленні пресслужби атомної станції.

За словами Пістуна, плани ПАЕС "дуже амбітні".

"У наступному році ми плануємо ввести в експлуатацію декілька масштабних проєктів, а саме це МРТ2 - насосна станція підживлення Ташлика №2. Також у нас в планах на наступний рік введення в експлуатацію декількох черг реконструкції бризкальних басейнів з насосною станцією", - розповів заступник гендиректора станції.

Зараз на Південноукраїнській АЕС експлуатуються три енергоблоки загальною потужністю 3000 МВт.

Енергетична стратегія України на період до 2050 року передбачає збільшення атомної генерації до 24 ГВт. Енергоатом і Westinghouse домовились про будівництво в Україні девʼяти нових енергоблоків за технологією АР1000.

Перші два з них будуватимуться на майданчику Хмельницької АЕС, один - на Рівненській, два - на Південноукраїнській АЕС. Ще чотири мають спорудити "на новому перспективному майданчику" - Чигиринській АЕС.

Наступну робочу нараду фахівців з будівництва Енергоатом планує організувати на майданчику філії "ВП "Хмельницька АЕС", щоб ознайомитися з процесом спорудження нових енергоблоків.