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Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції
09:37 12.11.2024 |
Honda і шведська компанія GoCimo анонсували запуск пілотного проєкту з обміну акумуляторами для електричних скутерів у Мальме, Швеція. Мета проєкту - оцінка життєздатності такої послуги в Європі.
У рамках експерименту, який стартує в лютому 2025 року, будуть використовуватися електричні скутери Honda EM1 e: і змінні акумулятори Mobile Power Pack e:. Обмінювати розряджені акумулятори на заряджені можна буде на станціях Honda Power Pack Exchanger e:.
Три такі станції для заміни батарей встановлять у стратегічних точках по всьому Мальме. Для пілотного проєкту Honda поставить 30 скутерів EM1 e: і 60 змінних акумуляторних батарей Mobile Power Pack.
Роль GoCimo у спільному проєкті та подальші перспективи
GoCimo, раніше відома як GoCiklo, спеціалізується на оренді електричних транспортних засобів зі змінними акумуляторами в Стокгольмі та Гетеборзі. У пілотному проєкті з Honda компанія GoCimo керуватиме сервісними операціями, підключенням клієнтів і придбанням майданчиків для станцій обміну акумуляторів.
Ця співпраця знаменує собою п'ятий проєкт Honda у сфері спільного використання акумуляторів. Раніше аналогічні програми були запущені в Японії, Індії, Індонезії, Індонезії та Таїланді. Якщо пілотний проєкт у Мальме буде успішним, Honda запустить подібні програми зі спільного використання акумуляторів в інших великих містах Європи.
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