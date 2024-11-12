Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції

Honda і шведська компанія GoCimo анонсували запуск пілотного проєкту з обміну акумуляторами для електричних скутерів у Мальме, Швеція. Мета проєкту - оцінка життєздатності такої послуги в Європі.

У рамках експерименту, який стартує в лютому 2025 року, будуть використовуватися електричні скутери Honda EM1 e: і змінні акумулятори Mobile Power Pack e:. Обмінювати розряджені акумулятори на заряджені можна буде на станціях Honda Power Pack Exchanger e:.

Три такі станції для заміни батарей встановлять у стратегічних точках по всьому Мальме. Для пілотного проєкту Honda поставить 30 скутерів EM1 e: і 60 змінних акумуляторних батарей Mobile Power Pack.

Роль GoCimo у спільному проєкті та подальші перспективи

GoCimo, раніше відома як GoCiklo, спеціалізується на оренді електричних транспортних засобів зі змінними акумуляторами в Стокгольмі та Гетеборзі. У пілотному проєкті з Honda компанія GoCimo керуватиме сервісними операціями, підключенням клієнтів і придбанням майданчиків для станцій обміну акумуляторів.

Ця співпраця знаменує собою п'ятий проєкт Honda у сфері спільного використання акумуляторів. Раніше аналогічні програми були запущені в Японії, Індії, Індонезії, Індонезії та Таїланді. Якщо пілотний проєкт у Мальме буде успішним, Honda запустить подібні програми зі спільного використання акумуляторів в інших великих містах Європи.



