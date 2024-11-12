Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції

09:37 12.11.2024 |

Транспорт

Honda запускає пілотний проєкт зі спільного використання акумуляторів для електричних скутерів у Швеції

 

Honda і шведська компанія GoCimo анонсували запуск пілотного проєкту з обміну акумуляторами для електричних скутерів у Мальме, Швеція. Мета проєкту - оцінка життєздатності такої послуги в Європі.

У рамках експерименту, який стартує в лютому 2025 року, будуть використовуватися електричні скутери Honda EM1 e: і змінні акумулятори Mobile Power Pack e:. Обмінювати розряджені акумулятори на заряджені можна буде на станціях Honda Power Pack Exchanger e:.

Три такі станції для заміни батарей встановлять у стратегічних точках по всьому Мальме. Для пілотного проєкту Honda поставить 30 скутерів EM1 e: і 60 змінних акумуляторних батарей Mobile Power Pack.

Роль GoCimo у спільному проєкті та подальші перспективи

GoCimo, раніше відома як GoCiklo, спеціалізується на оренді електричних транспортних засобів зі змінними акумуляторами в Стокгольмі та Гетеборзі. У пілотному проєкті з Honda компанія GoCimo керуватиме сервісними операціями, підключенням клієнтів і придбанням майданчиків для станцій обміну акумуляторів.

Ця співпраця знаменує собою п'ятий проєкт Honda у сфері спільного використання акумуляторів. Раніше аналогічні програми були запущені в Японії, Індії, Індонезії, Індонезії та Таїланді. Якщо пілотний проєкт у Мальме буде успішним, Honda запустить подібні програми зі спільного використання акумуляторів в інших великих містах Європи.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Honda
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2981
  0,0001
 0,00
EUR
 1
 43,9949
  0,4915
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 09:28
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9778  0,01 0,02 41,6561  0,04 0,09
EUR 43,9417  0,12 0,28 44,7244  0,24 0,53

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,09 0,21 41,3000  0,05 0,12
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес