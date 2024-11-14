Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Корпорація розвитку США запустила новий механізм страхування воєнних ризиків в Україні

 

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) домовилася з міжнародним брокером страхування та перестрахування AON та страховою компанією ARX про запуск механізму перестрахування від воєнних ризиків в Україні.

Відповідну угоду підписали під час Інвестиційної конференції ЄС-Україна, яка відкрилася сьогодні у Варшаві, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Угоду підписали для реалізації механізму DFC, що дозволить американській держкорпорації надавати страхування не лише для інвесторів для залучення інвестицій, а й для малого та середнього бізнесу шляхом розширення програми перестрахування для українських страхових компаній.

"Найважливіше, що це страхування надається через українські страхові компанії, які мають відповідні знання та експертизу в андеррайтингу. Запуск механізму перестрахування також є важливим сигналом для відновлення та залучення інвестицій в Україну", - прокоментував підписання угоди перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Згідно із угодою, DFC виступатиме як перестраховик для ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною.

"Очікується, що реалізація цього механізму DFC позитивно вплине на кількість приватних компаній залучених до проєктів відновлення. DFC також розглядає можливість надання додаткових обсягів перестрахування іншим українським страховим компаніям", - зазначається у повідомленні.

У Мінекономіки додали, що разом з Європейською комісією триває робота над впровадженням подібного механізму з іншими фінансовими установами.

* AON - провідна світова компанія в області ризик-менеджменту, брокерських послуг зі страхування та перестрахування, консалтингу у галузі управління персоналом. Компанія нараховує приблизно 500 офісів, де працює більше 50 000 фахівців у 120 країнах світу.

* ARX - українська страхова компанія, створена у 2007 році під назвою "АХА Страхування". З 2018 року увійшла до складу канадської страхової групи Fairfax Financial Holding, після чого почала працювати під брендом ARX.

* Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою фінансування розвитку Сполучених Штатів. DFC співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3413
  0,0350
 0,08
EUR
 1
 43,9499
  0,0083
 0,02

Курс обміну валют на вчора, 10:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1046  0,07 0,17 41,7265  0,07 0,17
EUR 43,8596  0,09 0,20 44,6023  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3500  0,02 0,06 41,3800  0,01 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес