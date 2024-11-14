Корпорація розвитку США запустила новий механізм страхування воєнних ризиків в Україні

Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) домовилася з міжнародним брокером страхування та перестрахування AON та страховою компанією ARX про запуск механізму перестрахування від воєнних ризиків в Україні.

Відповідну угоду підписали під час Інвестиційної конференції ЄС-Україна, яка відкрилася сьогодні у Варшаві, повідомляє пресслужба Мінекономіки України.

Угоду підписали для реалізації механізму DFC, що дозволить американській держкорпорації надавати страхування не лише для інвесторів для залучення інвестицій, а й для малого та середнього бізнесу шляхом розширення програми перестрахування для українських страхових компаній.

"Найважливіше, що це страхування надається через українські страхові компанії, які мають відповідні знання та експертизу в андеррайтингу. Запуск механізму перестрахування також є важливим сигналом для відновлення та залучення інвестицій в Україну", - прокоментував підписання угоди перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Згідно із угодою, DFC виступатиме як перестраховик для ARX, яка видаватиме страхові поліси в Україні та покриватиме ризики фізичних збитків, спричинених війною.

"Очікується, що реалізація цього механізму DFC позитивно вплине на кількість приватних компаній залучених до проєктів відновлення. DFC також розглядає можливість надання додаткових обсягів перестрахування іншим українським страховим компаніям", - зазначається у повідомленні.

У Мінекономіки додали, що разом з Європейською комісією триває робота над впровадженням подібного механізму з іншими фінансовими установами.

* AON - провідна світова компанія в області ризик-менеджменту, брокерських послуг зі страхування та перестрахування, консалтингу у галузі управління персоналом. Компанія нараховує приблизно 500 офісів, де працює більше 50 000 фахівців у 120 країнах світу.

* ARX - українська страхова компанія, створена у 2007 році під назвою "АХА Страхування". З 2018 року увійшла до складу канадської страхової групи Fairfax Financial Holding, після чого почала працювати під брендом ARX.

* Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) є урядовою установою фінансування розвитку Сполучених Штатів. DFC співпрацює з приватним сектором для фінансування вирішення найбільш критичних проблем, з якими сьогодні стикається світ. Корпорація інвестує в різні сектори, включаючи енергетику, охорону здоров'я, інфраструктуру, сільське господарство, малий бізнес та фінансові послуги.