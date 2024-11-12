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АНАЛІТИКА

США заборонили Samsung експортувати мікросхеми до Китаю вслід за TSMC

 

Міністерство торгівлі США наклало експортні обмеження на Samsung, яке забороняє компанії постачати чипи вироблені за 7 нанометровим або нижчим техпроцесом китайським клієнтам. Про це пише Wccftech.

Напередодні таку ж заборону наклали на найбільшого у світі виробника чипів TSMC. Samsung була альтернативним варіантом для китайських компаній, проте тепер і цей шлях повністю обмежили.

Така заборона вразила Samsung не менше ніж китайські компанії. Корейський виробник протягом довгого часу мав проблеми з тим, щоб знайти достатньо клієнтів для своїх мікросхем другого покоління виготовленими 3-нанометровим GAA техпроцесом. Наразі точні збитки для Samsung внаслідок нового обмеження не відомі.

Водночас для китайських компаній нові обмеження означають те, що їм тепер потрібно буде замовляти мікросхеми у китайського виробника SMIC. Недолік для Китаю полягає у тому, що це виробництво відбувається на старішому DUV-обладнанні замість сучасних EUV машин.

Наразі SMIC може надати компаніям лише мікросхеми вироблені за 7-нанометровим техпроцесом. Раніше з'являлися повідомлення про те, що SMIC та Huawei змогли успішно розробити 5-нанометровий техпроцес, але жодних підтверджень так і не було.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США, Samsung, Китай
 

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