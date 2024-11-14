На Закарпатті наразі працюють 282 релокованих із зони бойових дій та прифронтових регіонів підприємства.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу під час розмови на форумі розвитку Re:Open Zakarpattia повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

"У нас зараз перебуває 282 підприємства, які запрацювали, в цьому числі і ФОПи", - повідомив він.

Білецький зазначив, що релокований бізнес повністю змінив регіон.

"Давайте я краще поясню цифрами. Бюджет області в 2021 році становив 2,6 млрд грн. Зараз у нас бюджет складає 2,4 млрд грн. Так, він трошки менший довоєнного, але є важливий нюанс. Станом на 21-й рік державних дотацій у нас було 60% у бюджеті. Станом на 2024 рік у нас дотаційна залежність - на рівні 25%. Тобто, релокація - це мільярди, яких ми ніколи не збирали досі. До початку цього процесу ми збирали податки мільйонами", - зазначив він.

Голова Закарпатської обласної ради Роман Сарай додав, що на Закарпатті зараз перебуває 40% усього релокованого бізнесу України.

"На сьогодні релоковані підприємства інвестували в регіон вже 1 млрд євро. Ми не можемо це відчути одномоментно - це процес, який триває і ще триватиме не один рік. Змінилася структура обласного бюджету. Рівень дотацій був одним із найбільших у країні, а зараз він відчутно зменшився. Для того, щоб громади відчули ці реальні зміни, регіону треба стати недотаційним, тоді вже буде змога інвестувати в інфраструктурні проєкти", - сказав він.