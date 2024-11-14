За рік вартість оренди однокімнатних квартир в Україні зросла в середньому на 8,2%

Вартість оренди однокімнатних квартир в Україні за рік зросла в середньому на 8,2%. Про це свідчать дані Держстату.

Найбільше підвищення вартості зафіксовано в Хмельницькій області - на 21,2%, Черкаській - на 18,3%, та Чернівецькій - на 15,4%.

Загалом, якщо у грудні 2023 року оренда однокімнатної квартири в Україні коштувала в середньому 6605 грн, то в жовтні 2024 року ціна піднялася до 7149 грн.

Найвищі ціни залишаються у Закарпатській області (11 731 грн) та Львівській області (11 589 грн), а найнижчі - у Херсонській області (2922 грн) та Сумській (3598 грн).

Також є області, де ціни знизилися, зокрема на Закарпатті (-7,1%) та у Львівській області (-9,7%).



