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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
За рік вартість оренди однокімнатних квартир в Україні зросла в середньому на 8,2%
14:05 14.11.2024 |
Вартість оренди однокімнатних квартир в Україні за рік зросла в середньому на 8,2%. Про це свідчать дані Держстату.
Найбільше підвищення вартості зафіксовано в Хмельницькій області - на 21,2%, Черкаській - на 18,3%, та Чернівецькій - на 15,4%.
Загалом, якщо у грудні 2023 року оренда однокімнатної квартири в Україні коштувала в середньому 6605 грн, то в жовтні 2024 року ціна піднялася до 7149 грн.
Найвищі ціни залишаються у Закарпатській області (11 731 грн) та Львівській області (11 589 грн), а найнижчі - у Херсонській області (2922 грн) та Сумській (3598 грн).
Також є області, де ціни знизилися, зокрема на Закарпатті (-7,1%) та у Львівській області (-9,7%).
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