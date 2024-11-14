Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 місяців-2024р. зріс на 5,9% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-вересні 2024 року зросло на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до $20,382 млрд з $19,254 млрд, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За її даними, експорт товарів з України за окреслений період порівняно з дев'ятьма місяцями 2023 року збільшився на 12,9% - до $30,839 млрд, імпорт - на 10%, до $51,221 млрд.

Держстат уточнив, що у вересні порівняно із серпнем поточного року сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 0,5% – до $3,248 млрд, імпорту – скоротився на 1%, до $5,015 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні-2024 було від’ємним і становило $2,513 млрд, у серпні воно також було від’ємним - $2,586 млрд.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за дев'ять місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-вересні 2023 року – 0,59).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 226 країн світу.

Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-вересні 2024 р.*

Товарні позиції Експорт, млн $ Експорт, 9міс. 2024 до 9міс. 2023, % Імпорт, млн $ Імпорт, 9міс. 2024 до 9міс. 2023, % Загалом 30838.5 112.9 51220.5 110 Тварини, продукти тваринного походження 1202.3 115.4 1036.7 108.4 Продукти рослинного походження 9891 113.5 1587.2 100.6 - зернові культури 7120.2 110.2 86.2 87.6 Жири тваринного та рослинного походження 4167 99.4 198.8 115.3 Готові харчові продукти 2674.1 119.3 2606.6 111.6 Мінеральні продукти 2634.6 144 6958.9 85.5 Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки 142 43.8 6752.3 85 Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема: 731.1 112.4 6006.9 105.8 Фармацевтична продукція 231.5 122.6 1766.4 114.8 Добрива 7.5 37.9 946.3 86.5 Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них 266.4 109.3 2901.2 104.1 Шкіряна сировина 78.8 126.6 197.7 103.4 Деревина та вироби з неї 1110.3 92.3 167.9 107.8 Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів 178 98.8 683.4 112.8 Текстильні матеріали та вироби 466.9 164.7 1786.7 98.5 Взуття 112.5 201.6 374.1 95.6 Вироби з каменю, гіпсу, цементу 246.7 107 543.2 106.3 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння 38.2 353.3 51.9 61.3 Недорогоцінні метали та вироби з них 3437.4 111.6 2917.8 120.6 - чорні метали 2399.7 115.2 1128 115 Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання 2309.1 108.3 10419.5 129.2 Реактори ядерні, казани, машини 609.7 83.5 4818.7 128.3 Електричні машини 1699.4 121.3 5600.8 130 Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби 308.9 118.9 6643.9 120.4 Засоби наземного транспорту, окрім залізничних 67.2 85.2 5585.7 111.9 Прилади та апарати оптичні, фотографічні 70.2 91.1 1249.9 127.1 Різні промтовари 792.3 108.3 755.2 116.8 Товари мистецтва 12.1 1475.9 32.6 5776.6 Товари, придбані в портах 0.5 113.9 33.2 98.1

Дані: Держстат України

Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.