Дефіцит зовнішньої торгівлі України товарами за 9 місяців-2024р. зріс на 5,9% – Держстат

Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-вересні
2024 року зросло на 5,9% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до
$20,382 млрд з $19,254 млрд, повідомила Державна служба статистики
(Держстат).
За її даними, експорт товарів з України за окреслений період
порівняно з дев'ятьма місяцями 2023 року збільшився на 12,9% - до
$30,839 млрд, імпорт - на 10%, до $51,221 млрд.
Держстат уточнив, що у вересні порівняно із серпнем поточного року
сезонно скоригований обсяг експорту збільшився на 0,5% – до $3,248 млрд,
імпорту – скоротився на 1%, до $5,015 млрд.
Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у вересні-2024 було
від’ємним і становило $2,513 млрд, у серпні воно також було від’ємним -
$2,586 млрд.
Коефіцієнт покриття експортом імпорту за дев'ять місяців 2024 року становив 0,6 (у січні-вересні 2023 року – 0,59).
Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 226 країн світу.
Зовнішньоторговельний обіг за найважливішими позиціями у січні-вересні 2024 р.*
| Товарні позиції
| Експорт, млн $
| Експорт, 9міс. 2024 до 9міс. 2023, %
| Імпорт, млн $
| Імпорт, 9міс. 2024 до 9міс. 2023, %
| Загалом
| 30838.5
| 112.9
| 51220.5
| 110
| Тварини, продукти тваринного походження
| 1202.3
| 115.4
| 1036.7
| 108.4
| Продукти рослинного походження
| 9891
| 113.5
| 1587.2
| 100.6
| - зернові культури
| 7120.2
| 110.2
| 86.2
| 87.6
| Жири тваринного та рослинного походження
| 4167
| 99.4
| 198.8
| 115.3
| Готові харчові продукти
| 2674.1
| 119.3
| 2606.6
| 111.6
| Мінеральні продукти
| 2634.6
| 144
| 6958.9
| 85.5
| Паливо мінеральне; нафта та продукти її переробки
| 142
| 43.8
| 6752.3
| 85
| Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей промисловості, зокрема:
| 731.1
| 112.4
| 6006.9
| 105.8
| Фармацевтична продукція
| 231.5
| 122.6
| 1766.4
| 114.8
| Добрива
| 7.5
| 37.9
| 946.3
| 86.5
| Полімерні матеріали, пластмасові вироби з них
| 266.4
| 109.3
| 2901.2
| 104.1
| Шкіряна сировина
| 78.8
| 126.6
| 197.7
| 103.4
| Деревина та вироби з неї
| 1110.3
| 92.3
| 167.9
| 107.8
| Маса з деревини або ін. волокнистих целюлозних матеріалів
| 178
| 98.8
| 683.4
| 112.8
| Текстильні матеріали та вироби
| 466.9
| 164.7
| 1786.7
| 98.5
| Взуття
| 112.5
| 201.6
| 374.1
| 95.6
| Вироби з каменю, гіпсу, цементу
| 246.7
| 107
| 543.2
| 106.3
| Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
| 38.2
| 353.3
| 51.9
| 61.3
| Недорогоцінні метали та вироби з них
| 3437.4
| 111.6
| 2917.8
| 120.6
| - чорні метали
| 2399.7
| 115.2
| 1128
| 115
| Машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання
| 2309.1
| 108.3
| 10419.5
| 129.2
| Реактори ядерні, казани, машини
| 609.7
| 83.5
| 4818.7
| 128.3
| Електричні машини
| 1699.4
| 121.3
| 5600.8
| 130
| Засоби наземного транспорту, літальні апарати, плавзасоби
| 308.9
| 118.9
| 6643.9
| 120.4
| Засоби наземного транспорту, окрім залізничних
| 67.2
| 85.2
| 5585.7
| 111.9
| Прилади та апарати оптичні, фотографічні
| 70.2
| 91.1
| 1249.9
| 127.1
| Різні промтовари
| 792.3
| 108.3
| 755.2
| 116.8
| Товари мистецтва
| 12.1
| 1475.9
| 32.6
| 5776.6
| Товари, придбані в портах
| 0.5
| 113.9
| 33.2
| 98.1
Дані: Держстат України
Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій
Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться)
бойові дії.