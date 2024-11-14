Нафта перейшла до помірного зростання, Brent подорожчала до $72,64 за барель

Ціни на нафту еталонних марок почали помірно зростати вдень у четвер на сигналах скорочення запасів цього пального в США і завдяки поліпшенню прогнозу світового попиту від експертів МЕА.

Котирування січневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 13:27 EET підвищилися на $0,36 (0,5%), до $72,64 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросла до зазначеного часу на $0,33 (0,48%), до $68,76 за барель.

Напередодні Brent і WTI подорожчали на 0,5%.

Американський інститут нафти (API) повідомив, що резерви нафти в Штатах за минулий тиждень скоротилися на 770 тис. барелів. Аналітики в середньому прогнозували приріст на 1 млн барелів, за даними Trading Economics.

API отримує інформацію від операторів НПЗ, нафтосховищ і трубопроводів на добровільній основі. Офіційні дані міністерства енергетики буде оприлюднено о 18:00 кч у четвер.

Аналітики, опитані The Wall Street Journal, прогнозують, що дані Міненерго вкажуть на зростання запасів нафти на 1,1 млн барелів, бензину - на 600 тис. барелів, дистилятів - на 1,3 млн барелів.

Водночас Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) підвищило прогноз збільшення попиту на нафту у світі на 2024 рік на 59 тис. барелів за добу, до 921 тис. б/д.

Коментуючи прогноз невеликого підвищення темпів зростання попиту в поточному році, аналітики МЕА відзначили вищі, ніж очікувалося, постачання газойлю в третьому кварталі до країн ОЕСР.