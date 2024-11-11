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Неанонсований ігровий смартфон nubia Red Magic 10 Red Magic Pro+ вже побив рекорд тесту AnTuTu
17:26 11.11.2024 |
На 13 листопада запланована презентація нової серії продуктивних ігрових смартфонів nubia Red Magic 10. Найпотужнішим серед них стане модель Red Magic 10 Pro+, яка щойно побила рекорд у тестовому пакеті AnTuTu з результатом понад 3 млн - 3 116 126 балів.
Смартфон nubia Red Magic 10 Pro+ з модельним номером NX789J матиме 24 ГБ оперативної пам'яті та 1 ТБ внутрішнього сховища. Він працюватиме на ОС Android 15.
Ще вчора лідером у базі даних AnTuTu був смартфон Realme GT7 Pro на базі нового чипсета Qualcomm Snapdragon 8 Elite від, який також використовуватиметься в Red Magic 10 Pro+.
Тестовий пакет AnTuTu розділяє дані продуктивності на чотири категорії: процесор (CPU), графіка (GPU), пам'ять та інтерфейс. Варто зазначити, що графічний процесор Adreno 830 забезпечує понад третину загального результату з показником 1 251 000 балів.
Геймерський бренд також представить версію Red Magic 10 Pro з новою OLED-панеллю від BOE з найвужчими рамками у серії. Дисплей матиме підвищену роздільну здатність, частоту оновлення до 144 Гц та яскравість до 2000 ніт.
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