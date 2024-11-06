Опитування ЄБА: зросла кількість компаній, що готові інвестувати в Україну

Інтегральний показник актуального "Індексу інвестиційної привабливості України" дещо зріс з 2,44 балів з 5 можливих минулого року, до 2,49 балів цього року. Загальна оцінка цього показника 2023-2024 років досягла показника "ковідного" 2020 року, відзначили автори дослідження, оприлюдненого в понеділок, 4 жовтня, Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) у партнерстві з NEQSOL Holding.

Інвестори демонструють стриманий оптимізм попри війну

Кількість компаній, що вже присутні на українському ринку й мають плани продовжувати інвестиції попри війну, збільшилась з торішніх 57 відсотків до 70 відсотків цього року. А кількість керівників бізнесу, які вважають інвестиційний клімат в Україні несприятливим, знизилася на 5 відсотків - з 84 відсотків торік до 79 відсотків цього року. При цьому частка тих із них, хто вважає український інвестиційний клімат вкрай несприятливим, скоротилася з 53 відсотків 2022 року до 20 відсотків 2024 року.

Водночас тільки 17 відсотків компаній прогнозують, що новим інвесторам було би вигідно інвестувати в Україну. Але, як зазначили дослідники, подібних скептиків вже вдвічі менше, ніж торік.

Прибутковість роботи інвесторів на українському ринку обумовлена перш за все посиленим попитом на товари та послуги всередині України. "Своєю чергою, цей попит є високим завдяки фінансовій підтримці, що її надають державі країни Заходу", - сказав DW аналітик інвестиційної компанії Dragon Capital Сергій Фурса. Він прогнозує значне збільшення західних інвестицій в українську економіку після завершення війни і в разі успішного перебігу переговорів України про вступ до Європейського Союзу.

Що сприяє і що заважає інвестиціям в Українi

Згідно з опитуванням ЄБА, поліпшення інвестиційного клімату помітили тільки 12 відсотків опитаних компаній, 39 сказали, що не відчули жодних змін, а ще 49 відсотків відчувають погіршення умов для інвестицій й очікують, що так буде і наступного півріччя.

У п'ятірці негативних впливів на інвестиційну привабливість України найбільшою, як і очікувалось, названа неспровокована збройна агресія Росії проти України. На другом місці - корупція, на третьому - слабка судова система, на четвертому - тіньова економіка і останнє - російські ракетні атаки на українську енергосистему.

Крім того, 81 відсоток опитаних компаній поскаржилися на обмеження валютних операцій. 54 відсотки компаній зазнали збитків внаслідок бойових дій. Чверть серед них звернулась до правоохоронних органів, а ще 11 відсотків планують це зробити. І тільки три відсотки опитаних бізнесів звернулись до національних та міжнародних судів.

Серед факторів позитивного впливу на український бізнес-клімат керівники опитаних компаній найчастіше називали надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Кандидатство у члени ЄС вже третій рік лишається важливим позитивним фактором, зазначила виконавча директорка Європейської бізнес асоціації Ганна Дерев'янко.

Серед інших позитивів інвесторами називається скасування мита і квот на український експорт. А також "транспортний безвіз" з Євросоюзом, цифровізація державних послуг та приєднання до європейської об'єднаної енергосистеми.

Інвестиції в Україну в умовах війни

Аналітики ЄБА зазначили, що компанії-члени цієї асоціації поступово адаптуються до складних умов бізнесу в державі під час війни. А одним з найголовніших їхніх запитів є боротьба з тіньовою економікою та припинення тиску на "білий" бізнес збільшенням податків.

Перспективи прибуткової роботи в Україні мають інвестори, які розуміють український ринок, мають відповідний управлінський досвід роботи в умовах війни та додатково присутні на міжнародних ринках, вважає регіональний директор NEQSOL Holding Україна Володимир Лавренчук. "Впровадження відповідних практик забезпечить сталість інвестицій в умовах інтеграції України в ЄС", - сказав він.

У черговому опитуванні Європейської Бізнес Асоціації взяли участь 80 керівників найбільших міжнародних та українських компаній. ЄБА досліджує "Індекс інвестиційної привабливості України" від 2008 року, але жодного разу показники цього індексу не сягнули позитивної позначки бодай в 4 бали.