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«Треба розкрутити гайки». Кабмін розгляне зміни у правила закупівлі озброєнь

16:04 01.11.2024 |

Економіка

«Треба розкрутити гайки». Кабмін розгляне зміни у правила закупівлі озброєнь

 

Кабінет міністрів розгляне зміни у правилах закупівель озброєння, що регулюються постановою №1275. Мета цих змін - покращити умови для розвитку оборонно-промислового комплексу України та збільшити ефективність постачання озброєння для ЗСУ.

Про це за результатами засідання робочої групи з інвестицій в українську оборонку повідомила пресслужба Апарату Верховної Ради.

За словами голови парламентської спецкомісії із захисту інвесторів та голови робочої групи з ОПК Галини Янченко, на сьогодні ринок оборонної продукції монополізований і сильно зарегульований. Де-факто заборонений експорт, законодавчо обмежена прибутковість компаній. До цього додаються ще достатньо жорсткі умови контрактів.

"Щоб перемогти, ми маємо розвивати як армію, так і оборонно-промисловий комплекс. Необхідно принаймні трохи "розкрутити гайки", щоб сектор міг розвиватись і постачати нові, кращі зразки озброєння, а після перемоги стати драйвером української економіки", - наголосила Янченко.

Запропоновані зміни стосуються:

→ запровадження поетапної виплати винагороди для компаній-постачальників за державними контрактами;
→ уточнення формулювання форс-мажорних обставин під час виконання контрактів;
→ врахування курсової різниці та її впливу на ціну контрактів;
→ зміни підходів до нарахування штрафних санкцій.

Пропозиції робочої групи будуть подані на розгляд уряду.

У червні 2023 року стало відомо, що українські підприємства, які постачали товари для Міноборони та інших державних замовників, стали жертвами бюрократичної пастки. Ухвалена на початку великої війни постанова уряду забороняла бізнесу, що виконує держзамовлення, закладати у свої калькуляції прибуток.

Після року торгів Державна аудиторська служба звинуватила бізнес у завданні державі збитків на 2,5 млрд грн. У Міноборони заявили, що ситуація загрожує стабільним постачанням для ЗСУ, а підприємці - що це ставить їх на межу виживання.

18 липня 2023 року уряд скасував постанову №335. Питання прибутку виконавців тепер урегульовані в постанові №1275 про здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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