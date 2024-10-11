Ринок українських ТРЦ очікує на введення 570 тис. кв. м у найближчі два роки - голова УРТЦс

Пропозиція торговельно-розважальних центрів на українському ринку нерухомості може зрости на 570 тис. кв. м у період 2024-2026 років переважно за рахунок введення об'єктів малої площі, повідомив голова Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максим Гаврюшин.

"У 2023 році девелопери розпочали нові проєкти на заході. Це переважно малі ТРЦ, але їх не встигнуть завершити у 2024-му - відкриватимуть у 2025-2026 роках. Таких об'єктів буде 25 із урахуванням і нових, і тих, які були заморожені на початку війни. Їхня сукупна площа становить 570 тис. кв.

Він зазначив, що на ринку спостерігається тенденція до зміщення будівництва у західні регіони України та тяжіння до малих форматів площею до 10 тис. кв. м. У 2022-2023 роках на ринок вийшло 16 об'єктів сукупною площею до 200 тис. кв. м, будівництво яких розпочалося ще до війни. При цьому 13 із них перебувають у західних областях.

До кінця 2024 року заплановано відкриття трьох-чотирьох нових об'єктів, будівництво яких було розпочато ще до повномасштабного вторгнення, водночас великі об'єкти у східних, південних регіонах та Києві переважно все ще заморожені.

"Найбільші ТРЦ з тих, які відкриють, це Ocean Mall у Києві та два "Епіцентри" в Київській області. Є кілька ТЦ площею близько 20 тис. кв. м, решта - 10 тис. кв. м і менше", - повідомив експерт.

За словами Гаврюшина, орендні ставки в торгових центрах наразі ще не відновилися до довоєнного рівня і становлять у середньому $24-25/кв. м/міс. (без ПДВ) проти $32/кв. м/міс. 2021 року.

Водночас відвідуваність якісних ТЦ у центрі та на заході країни вже відновилася до довоєнних показників, хоча ще відстає від доковідного рівня: у 2024 році трафік на 10-15% нижчий, ніж у 2019, йдеться у повідомленні.

Показник товарообігу також поступово відновлюється після скорочення 2022 року на третину, зазначив Гаврюшин.

"Якщо брати 2021 рік за 100%, ТЦ впали 2022 року на 30%. У 2024-му різниця з 2021-м скоротилася до 15%. Тобто на 15% ринок ще не відновився, але це середня оцінка. У центральних і західних регіонах - Київ, Черкаси, Вінниця, Львів, Івано-Франківськ - торгові центри вже відновили фінансові показники до рівня 2021 року.

Експерт зазначив, що українські бренди стають активнішими на ринку торгової нерухомості, хоча їхня частка, як і раніше, невисока. Так, брендів із п'ятьма і більше магазинами налічується близько 40, сукупно вони мають 600 торгових точок - близько 10% від загальної кількості модних магазинів. Водночас вітчизняні бренди гнучкіші за міжнародні і відкриваються в Дніпрі, Харкові та Одесі.